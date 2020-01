Pela igualdade, respeito e visibilidade, pessoas trans, entidades e ativistas se reúnem pela superação do preconceito e discriminação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e do Sistema Nacional de Empregos (Sine), captou e ofertou 8.080 vagas de emprego em 2019 e foi responsável pela colocação de 4.608 trabalhadores no mercado de trabalho. Esse desempenho o classificou como o quarto entre os Sines estaduais que mais empregaram no país no ano passado.

A relação entre o total de admitidos no mercado de trabalho formal e o total de colocados pelo Sine demonstra a contribuição do Sistema para a dinâmica do mercado de trabalho. No mês de dezembro/2019, 5,7% das admissões no mercado de trabalho formal no estado se deram por meio da política de intermediação de mão de obra do Governo Estadual.

Já no ano de 2019, a taxa de colocação anual (TCA) foi de 7%, o que coloca o Sine/TO na quinta posição no ranking em taxa de efetividade entre as unidades federativas e o quarto entre os Sines Estaduais.

De acordo com o secretário da Setas, José Messias Araújo, o Sine é uma importante política pública desenvolvida pelo Governo que capacita, qualifica e diminui a distância entre o trabalhador e o empresário. “A ação do Sine se traduz em oportunidade para o nosso povo. Tivemos ótimos resultados no ano passado e 2020 já começou com inscrições abertas para vários cursos”, completa o gestor.

Entre os principais motivos apontados pelo diretor do Sine Tocantins, José Alberto (Gordo), como responsáveis pelo desempenho de 2019 estão as capacitações e a aproximação dos empresários. Ano passado, o Sine ofereceu 8.118 capacitações e orientações profissionais aos tocantinenses, um número cinco vezes maior que o ano anterior e um crescimento de 436,90%. “Temos uma equipe de palestrantes e orientadores profissionais de excelência que não tem poupado esforços para atender a população e também as empresas que buscam parceria. Essa ação garante a inserção e a permanência do trabalhador na vaga, um ganho para toda a sociedade”, explica o diretor.

O diretor explica, ainda, que 2019 foi marcado por um importante trabalho de aproximação dos empresários oferecendo os serviços disponibilizados de forma gratuito aos empresários e captando as vagas de emprego. O Sine Tocantins oferece, aos empresários, uma equipe completa com psicólogos, administradores e outros profissionais necessários ao processo de seleção, espaço físico, e um banco de dados com os mais variados perfis profissionais.

Sobre o Sine

O Sine Tocantins tem a missão de elaborar e implementar políticas públicas de emprego e combate ao desemprego e para tanto oferece atendimento, qualificação e orientação ao trabalhador, em especial ao desempregado, proporcionando também ao empregador uma mão de obra mais qualificada.

Dentre os serviços disponíveis no Sine para o trabalhador estão cadastro e encaminhamento a vagas de emprego, emissão de carteira de trabalho, orientações e procedimentos de acesso ao seguro desemprego, capacitação e qualificação profissional. Em 2019, o Sine TO realizou 284.067 atendimentos.