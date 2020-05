Pau D’Arco recebe melhorias no saneamento básico

A Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) terá participação na plataforma digital da Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins 2020 100% Digital), dentro do pavilhão institucional, onde serão disponibilizadas informações sobre os serviços da pasta nas áreas de atração de investimentos, com apresentação de indicadores específicos e dando ênfase às ações realizadas. Também estarão disponíveis informações a respeito dos incentivos fiscais oferecidos pelo Governo aos setores empresarial e industrial, com foco nas oito regiões econômicas do Estado e na estratégia utilizada para atender os 139 municípios do Tocantins.

Na plataforma digital da feira, a Sics também contará com a participação dos parceiros, a exemplo das entidades classistas e empresas que estarão expondo seus produtos e serviços a fim de promover a expansão dos negócios, alcançando novos mercados e ultrapassando fronteiras de maneira inovadora.

“A Agrotins virtual é uma estratégia criativa e inovadora que o governador Mauro Carlesse adotou, nesse momento de crise causada pela pandemia do novo Coronavírus para que possamos divulgar nossos projetos e ações que favorecem o crescimento econômico e social do Tocantins. A plataforma digital também permite que as empresas possam divulgar seus produtos de forma segura e eficaz nesse momento de dificuldades para o setor econômico”, destacou o gestor da pasta e presidente da Agência de desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Tom Lyra.

A Sics convida empresas para firmarem parceria para que tenham seus produtos, serviços e suas marcas divulgados junto à plataforma digital da Agrotins 2020.

Agrotins

A realização da Agrotins 2020 100% Digital ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de maio, trazendo como tema central Cerrado Sustentável. A feira será realizada por meio de uma plataforma on-line, no endereço com diversos expositores e palestrantes, além workshops e programação especial que será transmitida em tempo real no endereço eletrônico: www.agrotins.to.gov.br, com programação ao vivo das 8 às 18 horas, sendo que os conteúdos ficarão disponíveis por 30 dias após o término da feira.

A cada edição, a maior feira da região Norte do País leva informações para milhares de pecuaristas, agricultores, empresários e é responsável pela movimentação de milhões em negócios.

A feira foi lançada oficialmente no dia 12 de maio, pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e pelo secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, César Halum.