Parceria da (Cedi) e Ministério dos Direitos Humanos trabalha para prevenção a Covid-19

No Tocantins, segundo dados do Censo de 2010 levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de 117.543 idosos, essas pessoas são pertencentes ao grupo de risco da Pandemia Covid-19, pois são propensos a complicações de saúde e até óbito, caso contraiam o coronavírus. Diante dessa realidade, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa (Cedi), vinculado a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), elaborou recomendações sobre cuidados com as pessoas idosas para prevenção ao contágio do vírus. O material está sendo divulgado através dos meios de comunicação e redes sociais para a população, e também foi enviado para as Instituições de Longa Permanência para Idosos.

A presidente do conselho, Sandra Maria Ribeiro, conta que em todo o Estado há 14 Instituições de Longa Permanência para Idosos, sendo 2 particulares, 2 públicas e 10 conveniadas ou ongs, e que a fim de garantir repasses do Governo Federal para ações de combate à propagação do novo coronavírus, cadastrou todas as instituições junto ao Ministério dos Direitos Humanos. Os repasses se referem a emendas parlamentares encaminhadas pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), além de parte dos R$ 3,4 bilhões de créditos extraordinária da Medida Provisória 929, publicada pelo Governo Federal em 25 de março, para medidas de enfrentamento a Covid- 19 e de suporte à população durante a crise.

A presidente relata que devido aos riscos da propagação da Covid-19, as atividades presenciais do conselho estão temporariamente suspensas. “Temos alguns idosos conselheiros e outros com algum tipo de comorbidades, e por isso suspendemos as ações. Repassamos todas as recomendações para as Instituições de Longa Permanência para Idosos, bem como todos folders e cartilhas que entidades pesquisadoras do envelhecimento produziram nos grupos e lideranças que participamos,” contou Sandra sobre a atuação do conselho em tempos de pandemia.

A presidente considera que medidas de higiene e distanciamento social são fundamentais nesse momento para inibir a propagação da infecção e a transmissão local por pessoas infectadas. E para que os idosos possam ter qualidade de vida durante esse período, Sandra ressalta a importância do apoio e cuidado familiar. “Orientamos a todas as famílias que sensibilizem seus idosos/as sobre a necessidade de permanecer em isolamento social, mas isso não deve ser sinônimo de solidão, se não mora com eles, liguem todos os dias; se mora, converse, cante, dance, assistam filmes juntos, joguem baralho, caminhem no quintal, cozinhem comidinhas gostosas, mudem a terra dos vasos das plantinhas, molhem o jardim. Tudo isso vai passar, logo teremos novas oportunidades de retornar às aulas, as atividades nos parques, as viagens, as idas ao mercado e com muita disposição,” ressaltou.