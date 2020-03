Para evitar aglomeração, atendimento do É pra Já será por agendamento

Atendendo às determinações do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que tem colocado em prática várias medidas que buscam a prevenção do vírus Covid-19 (novo Coronavírus), a Secretaria de Estado da Administração (Secad) comunica a suspensão do atendimento ao público nas unidades do É Pra Já em Araguaína e Gurupi, nesta sexta-feira e no sábado, 20 e 21 de março, para a implantação de um sistema de agendamento de serviços.

O sistema está sendo desenvolvido pela Secad em parceria com a Agência de Tecnologia da Informação do Estado (ATI), com o objetivo de permitir que o cidadão possa agendar, eletronicamente, serviço, dia e horário para atendimento. Segundo o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto, o foco é evitar que as aglomerações que ocorrem em razão dos atendimentos maximizem os riscos de contaminação, tanto dos servidores como dos usuários. “Passamos por um momento delicado. Pedimos a compreensão e a colaboração de toda a população para que só procure os serviços que sejam realmente necessários”, ressalta.

A medida atende a determinação repassada pelo governador Mauro Carlesse a todos os gestores do executivo, para que priorizem a segurança e a saúde dos servidores e cidadãos, evitando a propagação do novo coronavírus no Estado.

Desde a última terça-feira, 17, as unidades do É Pra Já tiveram o horário de atendimento reduzido e passaram a funcionar apenas das 8 às 14 horas. Além da redução de carga horária, a Secad reforçou a reposição de sabonetes líquidos e álcool em gel nas unidades, bem como os servidores foram orientados a evitar contato físico e manter distanciamento de pelo menos um metro dos atendidos e dos colegas.

Decreto

Na quarta-feira, 18, após confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Tocantins, o governador Mauro Carlesse declarou Situação de Emergência. Suspendeu aulas em estabelecimentos de ensino com sede no Estado, atividades em praças esportivas sob a gestão do Poder Público Estadual e visitas a parques turísticos, bem como adiou eventos do Poder Executivo Estadual, dentre outras medidas visando a prevenção ao Covid-19.