Ouvidoria da Segurança Pública conta com veículo para auxiliar nas atividades do órgão

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, deu sequência nesta terça-feira, 7, no Palácio Araguaia, à cerimônia gradual de entrega de máquinas pesadas contemplando mais 17 municípios com uma pá carregadeira e uma retroescavadeira cada, que serão utilizadas na recuperação de estradas vicinais. A entrega foi acompanhada pelo vice-governador Wanderlei Barbosa.

Dessa vez, receberam as chaves e os documentos do maquinário, os prefeitos de Almas, Wagner Carvalho; Novo Alegre, Fernando Pereira; Ponte Alta do Bom Jesus, Yaporan Milhomem; Ananás, Valber Saraiva; Carmolândia, Neurivan Rodrigues; Filadélfia, Mizô Alencar; Wanderlândia, Eduardo Madruga; Esperantina, Armando Alencar; Colmeia, Elzivan Noronha; Goianorte, Luciano Oliveira; Juarina, Ivo Diniz; Recursolândia, Nadi Pinheiro; Abreulândia, Marivaldo Machalegre; Lagoa da Confusão, Nelsinho Moreira; Cariri do Tocantins, Júnior Marajó; Taipas do Tocantins, Sílvio Romério; e São Valério da Natividade, Olímpio Arraes.

“Com as entregas de hoje, já contabilizamos 74 municípios atendidos ao longo dos últimos dias. Os municípios restantes também vão receber suas máquinas nos próximos dias, para tão logo iniciar o trabalho de recuperação de estradas vicinais principalmente na zona rural, onde os produtores demandam por boas estradas para escoar seus produtos. O que não impede de os prefeitos usarem também nas vias urbanas não asfaltadas. Enfim, são múltiplos os usos e tenho certeza que nossos prefeitos saberão aproveitar bem esses equipamentos”, afirmou o governador Mauro Carlesse.

“De fato, os usos são múltiplos e os nossos prefeitos saberão bem como usá-los de forma a beneficiar a população rural e urbana. Aqui, a gente vê a alegria de todos eles ao receberem essas máquinas e nós também ficamos felizes em poder contribuir com essa melhoria da infraestrutura dos municípios”, complementou o vice-governador Wanderlei Barbosa.

Recuperação de estradas

De acordo com o prefeito de Esperantina, Armando Alencar, as máquinas serão empregadas na recuperação das estradas vicinais danificadas com a chuva. “Nossa atividade é essencialmente rural, temos muitos produtores que moram nos assentamentos, são mais ou menos 15 assentamentos, as estradas foram prejudicadas pela chuva, foi um inverno muito rigoroso. Mas com essas máquinas, vamos recuperá-las. Por isso, agradeço ao governador Mauro Carlesse em viabilizar esses equipamentos, porque os produtores precisam trafegar e escoar seus produtos, mantendo ativa a economia do nosso município”, ressaltou.

O prefeito de São Valério da Natividade, Olímpio Arraes, ressalta que a recuperação das estradas vicinais contribui diretamente com a economia. “O pilar principal da nossa cidade é agricultura e nós vamos suprir as necessidades do nosso produtor com a recuperação das estradas vicinais. Queremos aqui agradecer à bancada e ao nosso governador Mauro Carlesse por viabilizar essas máquinas. Hoje, temos cinco assentamentos e percorremos 1,7 mil quilômetros por dia no transporte escolar. A gente acredita que isso vai ajudar muito tanto na recuperação de estradas quanto a ter menos manutenção no transporte escolar. Vamos ter um melhor acesso para os nossos assentados e vai impulsionar a economia também”, frisou.

Adeus atoleiro

Em Recursolândia, a estrada que dá acesso ao município vizinho (Santa Maria) carece de manutenção. “A infraestrutura do nosso município realmente precisa há muitos anos dessas máquinas, mas agora chegou, e vamos poder melhorar a rota do transporte escolar e o acesso de Recursolândia a Santa Maria que tem um trecho de 48 quilômetros de estrada de chão e tem lugar que precisa mandar trator para puxar caminhão que fica atolado. Em tempos de chuvas, dificilmente o ônibus escolar consegue rodar, é muita luta, muita dificuldade. Agora com essa pá carregadeira, com a certeza a gente cascalha a estrada e vai ficar bem melhor”, explicou a prefeita Nadi Pinheiro.

Acesso à Ilha do Bananal

Em Lagoa da Confusão, uma das preocupações do prefeito Nelsinho Alves é com a estrada que dá acesso à Ilha do Bananal. “Essas máquinas vêm em um momento muito importante, porque o nosso município é grande e agrícola, e temos a questão do acesso à Ilha do Bananal, que é o acesso para os indígenas, são mais de 300 quilômetros de estrada só nesse acesso. Com isso, vamos poder atender tanto os indígenas quanto os produtores rurais que esperam essas melhorias”, contou.

O prefeito Nelsinho Alves agradeceu pela parceria com o Governo do Tocantins e a bancada federal. “Estamos vivendo um momento ímpar no nosso Estado, a bancada em Brasília tem trabalhado incessantemente para trazer esses recursos para os nossos municípios e o Governo do Estado também tem levado as nossas necessidades à bancada para viabilizar recursos e presentes como esse maquinário”, ressaltou.

Escoamento da produção

Cariri do Tocantins e Goianorte também são municípios que têm a agropecuária como principal atividade econômica. “Já vamos recuperar as estradas vicinais, estamos necessitando muito delas nesse momento, porque Cariri é um município que é referência na agricultura e na pecuária e os produtores precisam escoar seus produtos. Além disso, essas máquinas vão ajudar bastante agora a preparar as estradas para o tráfego do transporte escolar, são cerca de 12 rotas e vamos dar uma qualidade de transporte para os nossos alunos”, ressaltou o prefeito de Cariri, Júnior Marajó.

Em Goianorte, o prefeito Luciano Oliveira pretende usar as máquinas para recuperar de imediato os acessos da zona rural. “Essa parceria do Governo com os municípios é de grande valia para o desenvolvimento da nossa cidade. Vamos atender os pequenos e os médios produtores para escoar seus grãos e valorizar também a nossa bacia leiteira que é grande, são 30 mil litros/dia. Além de recuperar a nossa malha viária que compõe a rota escolar, então acredito que esse maquinário vai somar muito”, concluiu.