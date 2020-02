Número de suspeitos de coronavírus no Brasil cai para seis

Em reunião nesta quarta-feira, 12, a Executiva Nacional do PSDB delegou ao presidente do partido, Bruno Araújo, todos os poderes necessários para garantir a candidatura à reeleição da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. A reeleição de Cinthia teve apoio unânime do partido, em especial do PSDB-Mulher, presidido pela ex-governadora Yeda Crusius.

A prefeita recebeu total apoio dos membros da Executiva Nacional e segmentos partidários, diante das dificuldades encontradas com o Diretório Estadual do PSDB em Tocantins, que tem caminhado em dissonância com as resoluções e diretrizes da Executiva Nacional.

Segundo o PSDB-Mulher, há 1 ano e 10 meses de mandato à frente da Capital do Tocantins, Cinthia Ribeiro vem tendo seu trabalho de gestora municipal reconhecido não só pela população de Palmas, como também nacionalmente.

Na semana passada, Palmas foi reconhecida em levantamento feito pelo Instituto de Gestão Municipal Áquila (IGMA) como a segunda capital mais eficiente do Brasil. Atrás apenas de Curitiba.

Yeda Crusius

A presidente do PSDB-Mulher Nacional, Yeda Crusius, é uma das que mais apoiam a reeleição de Cinthia Ribeiro, já que ela é a única mulher prefeita entre as capitais brasileiras pelo partido. Em reunião da Secretaria Nacional do PSDB-Mulher nesta terça-feira, 11, Cinthia Ribeiro reclamou da resistência do Diretório Estadual do partido em confirmar sua candidatura à reeleição. Segundo ela, sua campanha depende do apoio do PSDB Nacional e também da legenda no estado e no município. Do contrário, se inviabiliza.

Isso, por que o presidente estadual do PSDB, ex-senador Ataídes Oliveira e a presidente da metropolitana do partido, deputada estadual Luana Ribeiro, já se colocaram como pré-candidatos à Prefeitura de Palmas. Eles defendem a realização de prévias para escolher o candidato do PSDB que concorrerá a Prefeitura de Palmas.

