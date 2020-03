Núcleo Acolher está atendendo dependentes químicos mediante agendamento prévio

Criado para atender o dependente químico e seu eixo familiar, o Núcleo Acolher tem seguido as orientações deliberadas pelo Governo do Estado a fim de garantir que as pessoas que são auxiliadas pelo serviço possam continuar tendo acesso ao atendimento, por meio de agendamento, mantendo-se seguras diante da pandemia do novo Coronavírus. O Núcleo, que tem sede na Capital, é um projeto executado pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio da Gerência de Prevenção Contra as Drogas, ligada à Diretoria de Direitos Humanos.

De acordo com o gerente de Prevenção Contra as Drogas da Seciju, Ronan Dorneles de Sousa, o momento exige cuidado e atenção às regras estabelecidas para evitar a proliferação da Covid-19. “Os atendimentos do Núcleo Acolher estão sendo realizados através de agendamento, com dia e horário, a fim de que não haja aglomeração de pessoas, seguindo as orientações do Governo do Estado, do Ministério da Saúde, e da OMS [Organização Mundial de Saúde]”, ressaltou.

Ronan Dorneles de Sousa explicou também que serão montadas estratégias para a execução de novas ações do Núcleo Acolher e assim continuar atendendo as pessoas dependentes químicas. “Por ser recente este isolamento social, nos próximos dias estaremos montando estratégias com as Comunidades Terapêuticas para que o Acolher possa continuar fazendo o acompanhamento das vagas sociais destinadas aos adictos, dependentes químicos. Até para sabermos como eles estão se portanto com todo esse estado de calamidade. Também, iremos levantar possibilidades de ajudar às famílias em estado vulnerável”, afirmou.

Serviços

O Núcleo Acolher está localizado em Palmas, na Quadra 704 Sul, Alameda 20, QI 24, Lote 22, e conta com uma equipe de atendimento multidisciplinar formada por psicólogo, pedagogo, assistente social e enfermeiro para atender dependentes químicos e suas famílias.

As informações e os agendamentos estão sendo prestados pelo número 63 99979-0080.

Núcleo Acolher

