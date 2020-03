No Palácio Araguaia, visitas guiadas são oportunidade para conhecer a história do Tocantins

Apesar da pouca idade, o estado mais novo da Federação Brasileira tem muita história para contar. Com o objetivo de oportunizar, aos turistas e à população em geral, conhecerem um pouco mais dessa história – desde sua criação até os dias atuais -, a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) disponibiliza um técnico, que conduz o visitante pelo Palácio Araguaia, enquanto relata os fatos, esclarece sobre a arquitetura e apresenta personagens emblemáticos que marcaram a biografia do Tocantins.

Na manhã desta quarta-feira, 11, alunos do 4º e do 5º ano do ensino fundamental, de uma escola particular de Palmas, percorreram o salão central do Palácio e se encantaram com as curiosidades presentes em cada detalhe. “Eu gostei muito dos desenhos na parede. Adorei conhecer como o Tocantins foi criado. Agora, eu já posso contar o que eu aprendi para os meus outros amigos”, declarou Davi Stahnke, de apenas 8 anos, apontando para os painéis, localizados no interior do prédio, pintados pelo artista plástico, D.J. Oliveira.

A professora Ana Rita, que acompanhou os alunos durante a visita, comentou sobre a importância deste tipo de serviço, dando relevância para o enriquecimento cultural que a iniciativa propicia. “Em nossa escola, procuramos estender o ensino além da sala de aula. Então, quando soubemos que poderíamos contar com o apoio do Governo, marcamos um horário e trouxemos duas turmas. Eles precisam conhecer de perto como tudo começou para se sentirem pertencentes ao estado em que vivem”, destacou.

Para o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, e presidente da Adetuc, Tom Lyra, a ação vai ao encontro dos bons resultados gerados pelo setor de turismo no Estado. “A Praça dos Girassóis é um dos principais pontos turísticos do Tocantins e o Palácio Araguaia recebe muitos visitantes diariamente. Então, atendendo a um pedido do governador Mauro Carlesse, disponibilizamos um técnico para conduzir tanto aqueles que moram aqui quanto nossos turistas, que poderão conhecer a rica história do nosso Estado”, enfatizou o gestor, comemorando mais este avanço.

Serviço

As visitas guiadas pelo Palácio Araguaia duram cerca de 40 minutos e podem ser agendadas pelo número (63) 3212-4143. Horários de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11 horas e das 14h30 às 17 horas.