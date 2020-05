Nesta segunda, 04, famílias de alunos da Educação de Palmas contempladas pelo Bolsa Família receberão kits de alimentação escolar e máscaras de proteção

A Prefeitura de Palmas, por meio da secretaria da Educação (Semed), fará uma nova doação de kits de alimentação escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. Dessa vez, além dos alimentos, as famílias receberão também máscara de proteção individual e serão contemplados mais de 12 mil alunos, cujas famílias estão cadastradas no Programa Bolsa família do CadÚnico.

Por determinação do Município, o uso de máscaras em Palmas passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira, 4 de maio, obedecendo o Decreto nº 1.884 publicado do Diário Municipal Oficial de 27 de abril de 2020. A decisão foi tomada com o objetivo de ampliar as medidas de combate à propagação do coronavírus (Covid-19). Segundo o Decreto, o cidadão que for flagrado em espaço público da cidade sem máscara pode ser multado em R$ 80.

Os kits de alimentação escolar começam a ser entregues nesta segunda-feira, 04, contemplando as famílias dos alunos da ETI DC Caroline Campelo, localizada no setor Santa Fé 2, a partir das 10 horas, e prossegue até sexta-feira,08, seguindo cronograma definido por cada unidade educacional que entrará em contato com as famílias contempladas para agendar o dia e horário da entrega dos kits.

Vale ressaltar que tanto a montagem quanto a entrega dos kits serão feitas seguindo as orientações de higienização e segurança recomendados pelos órgãos de saúde. Para um melhor controle, no ato de entrega dos kits, cada responsável pela família contemplada assinará um termo de recebimento e retirada da doação.

Os kits de alimentação são compostos com produtos perecíveis e não perecíveis, adquiridos junto aos fornecedores contemplados pelas licitações de compra de produtos para a alimentação escolar e vai atender as famílias em situação de vulnerabilidade e cadastradas no Programa Bolsa Família. A medida atende ao estabelecido no Decreto Municipal nº 1.866, que prevê a distribuição de alimentos da merenda escolar às famílias destes alunos em virtude da paralisação das atividades escolares.