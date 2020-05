Na zona rural de Crixás, eleitores comemoram regularização do título e garantia do direito ao voto

Título na mão e um sorriso no rosto. Foi assim que eleitores da zona rural de Crixás, município atendido pela 2ª Zona Eleitoral, manifestaram satisfação por terem sido atendidos remotamente pela Justiça Eleitoral em tempos de isolamento social. Em fotos enviadas espontaneamente pelos eleitores para o WhatsApp do cartório eleitoral, muitos fizeram questão de ressaltar o atendimento prestado por meio eletrônico.

Somente na 2ª ZE de Gurupi, entre os dias 1º e 6 de maio, foram registradas 1.148 demandas na plataforma online Titulo Net. Boa parte das solicitações já foram finalizadas esta semana, com envio por email ou WhatsApp do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) para assinatura do cidadão. Atualmente, a 2ª Zona Eleitoral conta com 63.155 eleitores, distribuídos nos municípios de Aliança, Cariri, Crixás e Gurupi.

“É uma alegria receber o retorno do cidadão satisfeito com o nosso serviço. Percebemos que alguns, mesmo em situação de normalidade, teriam dificuldades de deslocamento a uma unidade de atendimento por conta da distância e, de forma eletrônica, tiveram acesso ao serviço”, destacou Larissa Gundim, chefe de cartório da 2ª ZE de Gurupi.

Entenda

Com encerramento do prazo para solicitações referentes ao cadastro eleitoral, os 26 mil requerimentos recebidos por meio da plataforma online Título Net em todo estado passam agora por análise.

O trabalho é realizado pelas equipes das 33 zonas eleitorais do Tocantins, que devem analisar até 3 de junho todos os requerimentos registrados dentro do prazo, finalizado em 6 de maio. Nesta fase, são conferidos os documentos apresentados e, em seguida, é feito o lançamento dos dados no sistema ELO. Caso necessário, o contato com os eleitores é mantido de forma remota e assim que o procedimento é finalizado, o eleitor recebe retorno acerca do deferimento de sua solicitação.

“Por meio de aplicativo de mensagem ou e-mail entramos em contato com eleitores domiciliados na zona rural de Crixás para informar do deferimento ao requerimento deles e muitos retornaram enviando fotos assinando o RAE com mensagens de gratidão e elogiaram o atendimento prestado”, disse a servidora da 2ª ZE, Noelma Panta.