Mutirão do Agrocrédito possibilita a produtores do sudeste o acesso a linhas de credito rural

Os produtores da região sudeste do Tocantins estão recebendo nesta semana, 08 a 12 de junho, a equipe do Ruraltins para assinarem os projetos com as propostas de obtenção de recursos financeiros por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), com a finalidade de custear e investir nas suas atividades agrícolas.

Esta semana estão sendo atendidos os agricultores dos municípios de Almas, Dianópolis e Novo Jardim, contemplando as linhas de crédito do Pronaf A, Pronaf Mais Alimento, Pronaf Custeio e pelo FNO, que é o crédito de fomento da Região Norte. Depois de colhidas as assinaturas, os projetos serão digitalizados e apresentados ao banco para análise e liberação.

O recurso, nesta primeira etapa contempla 21 projetos na ordem de R$ 1,1 milhão que vai permitir ao produtor implantar, ampliar e modernizar a infraestrutura de produção e serviços no seu estabelecimento rural e, consequentemente, aquecer a economia da região.

Os projetos são elaborados pelo Governo do Tocantins, por meio da equipe técnica do Ruraltins, e resultam do Mutirão do Agrocrédito realizado em fevereiro deste ano, que na ocasião visitou 118 produtores de 12 municípios da região. A expectativa é viabilizar mais de R$ 12 milhões em projetos de crédito rural no sudeste do Tocantins.

“A proposta deste trabalho, o Mutirão do Agrocrédito, é somar os esforços da esfera pública, Estado e municípios, ao interesse dos agentes financeiros para que possamos dar o suporte necessário ao produtor rural para que ele tenha possibilidade de investir e aumentar a sua produtividade, por meio do crédito rural e do acompanhamento técnico do Ruraltins, tanto no levantamento da sua demanda quanto na elaboração dos projetos a serem apresentados ao banco”, frisou o gestor da pasta Thiago Dourado.

Com muitas expectativas, o produtor e beneficiário do Pronaf, Dioran Ferreira Lopes, assinou o projeto e está otimista com a oportunidade de implantar o sistema rotacionado de pastagem para a criação de bovinos na sua propriedade, a fazenda Santa Fé, em Almas (TO). “Estou satisfeito demais com essa oportunidade de investir na minha terra, vai ser 11 hectares piquetes com cerca elétrica, e com e apoio do Ruraltins, temos recebido toda atenção do órgão na elaboração do projeto, e principalmente da equipe local com o acompanhamento de tudo”, disse agradecido.

Municípios atendidos

A equipe visitou os produtores de Almas, Porto Alegre, Dianópolis, Novo Jardim, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, Natividade, Chapada de Natividade, Conceição do Tocantins, Taipas, Paranã e Rio da Conceição.