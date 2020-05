Metrologia Estadual dá dicas importantes na prevenção de acidentes domésticos durante distanciamento social

Em tempos de distanciamento social, em face às ações preventivas de combate à Covid-19, muitas famílias têm passado mais tempo em suas residências. E, com a maioria das instituições de ensino funcionando na modalidade a distância, crianças e adolescentes também têm ficado a maior parte do tempo em casa.

A cozinha, popularmente denominada o coração da casa, é um ambiente de muita atividade, em decorrência do preparo das refeições alimentares e, no atual momento, passou a ser mais frequentada também por toda a família.

Na intenção de evitar os acidentes domésticos, o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO), dá dicas importantes de prevenção para a comunidade.

De acordo com o presidente da AEM, Rérison Castro, é importante que pais ou responsáveis estejam sempre atentos a toda movimentação da casa, minimizando os riscos de acidentes domésticos. “Está na missão da Metrologia Estadual o trabalho educativo, de orientação aos consumidores. Neste momento, redobrar a atenção é fundamental, evitando situações que podem se transformar em acidentes”, destaca o presidente.

A AEM, órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), lembra que além dos cuidados na hora de adquirir produtos, verificando a presença do Selo Inmetro, é importante estar atento à manutenção e à forma correta de uso.

Panela de pressão

Desde março de 2010, o Inmetro passou a exigir a certificação, por parte do fabricante, das panelas de pressão, com a obrigatoriedade do Selo de Identificação da Conformidade, o que assegura que o produto foi fabricado observando os requisitos mínimos de segurança. Há quase 10 anos, toda panela de pressão produzida e comercializada no país deve contar com o Selo Inmetro.

Neste sentido, é muito importante que o consumidor tenha os seguintes cuidados: manter sempre limpa a válvula de segurança da panela – aquela que chia – e desobstruída; verificar se a válvula não está deformada, decorrente de algum impacto; substituir a válvula a cada cinco anos – somente em representantes autorizados; trocar o anel de borracha sempre que apresentar danos e sinais de envelhecimento; manter, durante o cozimento, o fundo da panela de forma plana; nunca abra a panela sem que todo ar tenha sido expelido.

A válvula com pino foi desenvolvida para liberar o vapor, caso perceba que no meio do cozimento de algo a panela pare de funcionar, desligue o fogo imediatamente e com um auxílio de um garfo libere todo o ar levantando a válvula. Se o ar sair pelas bordas, a borracha precisa ser substituída. Quando a panela pegar pressão e começar a soltar vapor, diminua a temperatura do fogo, se a água no interior já está fervendo a quantidade de fogo não vai interferir no cozimento.

Manutenção

É importante que o usuário observe sempre o estado da borracha, do pino da pressão e da tampa da panela de pressão. Além disso, ao fazer a higiene do produto, observar se não há rachaduras na borracha, se está secando ou quebrando. Caso necessário, faça a substituição das partes que não estão oferecendo segurança ao uso. É válido destacar que o consumidor deve priorizar a escolha do produto com capacidade a atender a demanda: a panela de pressão cheia demais pode entupir a válvula de segurança, o que é muito perigoso.

Atividades rotineiras na cozinha

Neste momento, convidar crianças para ajudar no preparo das refeições é uma boa forma de convívio familiar e entretenimento. Contudo, é fundamental que alguns cuidados sejam redobrados: não permita que crianças usem o fogão; ao cozinhar, dê preferência às chamas traseiras e mantenha o cabo das panelas para dentro, para evitar que crianças puxem ou mesmo que esbarrem; dê atenção especial à temperatura da porta do forno e das laterais do fogão, mantendo as crianças distantes durante o uso; tenha cuidado com toalhas, panos de prato e descanso de panelas próximas a recipiente com líquidos quentes. Qualquer puxada ou esbarro pode provocar queimadura ou acidente; mantenha objetos cortantes e de vidro distantes das beiradas das bancadas, dificultando o acesso das crianças a eles; ao sair da cozinha, retire da tomada liquidificador, forno, panelas elétricas.