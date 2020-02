Merendeiros da rede municipal de ensino participam de capacitação em Gurupi

A Secretaria Municipal de Educação de Gurupi promoveu uma capacitação aos merendeiros da rede municipal de ensino, com o objetivo de discutir sobre as boas práticas na manipulação dos alimentos. As palestras ocorreram no auditório da Escola Municipal Antônio Lino de Souza.

Cerca de 85 merendeiros participaram da capacitação que contou com duas palestras. A primeira, ministrada pela Dra. Sandra Marroni juntamente com acadêmicas do curso de Enfermagem da UnirG, teve como tema: “Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA)”. E a segunda, ministrada pela Coordenadora do Mesa Brasil de Gurupi, Tatiane Barreto, teve como temática o “Aproveitamento Integral dos Alimentos”.

“São mais de 250 doenças transmitidas pela ingestão de alimentos contaminados e esse assunto é de extrema importância para que o município evite esse tipo de problema na sua alimentação escolar. Por isso abordamos a prevenção e a melhor forma de preparar os alimentos e acondiciona-los bem”, explicou a Dra. Sandra Marroni.

Para a nutricionista da secretaria municipal de educação, Girlania Santana, as capacitações estão de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e acontecem duas vezes ao ano em Gurupi, voltadas para o setor de alimentação escolar. “Temos essa preocupação com a formação das merendeiras, bem como de toda equipe técnica do setor de alimentação para que a rede municipal oferte uma alimentação segura e de qualidade para as crianças”, disse.

O secretário municipal de educação, Eurípedes Fernandes, também participou do evento e ressaltou a preocupação da gestão com a capacitação de todos os setores da educação do município. “É necessário valorizarmos todas as categorias que compõem a educação de Gurupi, as capacitações fazem parte do calendário escolar do município e a oportunidade de formação é dada a todos, com o objetivo de melhorar cada vez mais nossa educação”, afirmou.

A Luzimar Cerqueira, merendeira do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Tânia Scotta, participou da capacitação e falou sobre a importância de agregar mais conhecimento ao seu trabalho. “Todo conhecimento é bem vindo e as palestras foram muito enriquecedoras para nós merendeiras. Pode ter certeza que as crianças terão uma alimentação gostosa e segura”, relatou.