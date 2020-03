Membros do Fórum Estadual de Turismo discutem iniciativas diante da crise causada pelo Covid-19

Membros do colegiado do Fórum Estadual de Turismo (Foestur) e outros representantes do trade do turismo participaram na manhã desta quarta-feira,18, da 14ª reunião extraordinária para tratar sobre a crise causada no setor de turismo em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). A reunião contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini; e da deputada estadual Claudia Lelis.

A reunião foi aberta pelo secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Tom Lyra, que por meio de videoconferência, desejou boas-vindas aos participantes. O encontro ocorreu na sede da Sics e foi conduzida pela vice-presidente do Foestur, Ana Paula Setti, que na ocasião substituiu o presidente da entidade e secretário da Sics e presidente da Adetuc, Tom Lyra, que se encontra em quarentena após cumprir agenda no exterior do Brasil.

Na oportunidade, o secretário de Estado da saúde, Edgar Tollini, esclareceu e prestou informações a respeito da pandemia do Covid-19, além de ter repassado informações de prevenção, cuidados e procedimentos que estão sendo realizados pelo Governo do Estado a fim de evitar a proliferação da doença. “Esse momento é de suma importância para que todos os segmentos compartilhem as ações e trabalhem de forma integrada para evitar a proliferação da doença”, informou o secretário.

Segundo a vice-presidente do Foestur, Ana Paula Setti, a reunião extraordinária foi de grande importância para que o Trade do Turismo discuta as providências que deverão ser tomadas, em caráter de urgência, para superação da crise, a exemplo da elaboração de documento com as demandas do setor, que será entregue ao governador Mauro Carlesse. “Vivemos um caos já instalado e já estamos estomando providências para amenizar a crise. Nesse sentido, realizamos essa reunião justamente para construção, em conjunto, de um documento que será entregue, por intermédio do secretário Tom Lyra e da deputada Claudia Lelis, ao Governador do Estado, para reduzir os impactos da crise nos próximos meses”, frisou.

As demandas que serão apresentadas ao governador Mauro Carlesse referem-se à facilitação para obtenção de crédito com o Banco do Fomento e do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para as empresas ligadas ao trade turístico; à isenção do pagamento e ao parcelamento de impostos; ao adiamento do pagamento de IPVA/2020 para veículos que operam no setor turístico; ao adiamento do pagamento das companhias de água e energia elétrica por três meses, dentre outras.

Na ocasião, a vice-presidente da Adetuc, Mounira Hawat, informou que, apesar de o secretário Tom Lyra se encontrar de quarentena, ele está acompanhando toda a questão da pandemia do novo Coronavírus e os reflexos no setor do turismo. “O secretário Tom Lyra será informado de todas as demandas levantadas nessa reunião. Ele acredita que essa crise será superada com a colaboração de todos os segmentos da sociedade e, principalmente, do setor do turismo. O secretário nos informou que o governador Mauro Carlesse está empenhado em tomar medidas emergenciais, por meio do Comitê de Crise, para garantir o apoio ao setor, que é um eixo importante para o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego e renda”, pontuou.

Por fim, a deputada Claudia Lelis, que é presidente da comissão do turismo na Assembleia Legislativa, colocou-se à disposição do colegiado, que juntamente, com o secretário Tom Lyra, irá intermediar, junto ao governador Mauro Carlesse e aos demais parlamentares, para encontrar soluções que ajudem a amenizar os efeitos da crise. “Irei articular junto aos demais parlamentares, tanto estaduais e federais quanto de senadores, para um alinhamento a fim de flexibilizar os pagamentos de impostos das empresas ligadas ao trade do turismo”, destacou a deputada.