Meio Ambiente disponibiliza Banco de Dados Consistidos de Hidrometeorologia da bacia do rio Formoso

O Banco de Dados Consistidos de Hidrometeorologia da bacia do Rio Formoso já está disponível para consulta no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh). As informações vão auxiliar na execução de trabalhos que necessitem de dados sobre as séries hidrológicas.

Os dados coletados pela Semarh, por meio das Plataformas de Coleta de Dados (PCDs), são disponibilizados em diversos sistemas da Agência Nacional de Águas (ANA), e posteriormente revisados com o objetivo de eliminar possíveis inconsistências e falhas entre os períodos de coleta.

O gerente de Hidrometeorologia da Semarh, Lorenzo Rigo, frisa que “os dados auxiliam nas tomadas de decisões por parte das instituições e contribuem com o trabalho de pesquisadores e estudantes da área ambiental”. Ainda segundo o gerente, este trabalho deverá ser estendido gradativamente para todas as bacias com PCDs instaladas no território do Estado do Tocantins, ampliando a base de dados estadual e federal.

No site da Semarh, também é possível acessar diariamente os boletins hidrometeorológicos que apresentam relatórios com informações em tempo real das chuvas, cota e vazão das bacias Tocantins e Araguaia e seus principais afluentes.

O informativo tem como objetivo notificar alerta de cheias, estiagem, atender demanda dos comitês de bacias, realizar levantamento hídrico, auxiliar nas tomadas de decisões por parte dos usuários de água e órgãos gestores, atender o estudo da rede de adensamento feito em 2009 e gerar dados para estudos acadêmicos e comunidade científica, além das associações de produtores.