Máscaras artesanais confeccionadas por encarcerados da CPP de Palmas são distribuídas para as forças de segurança

Mil máscaras artesanais confeccionadas por custodiados do Núcleo de Custódia e Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP) foram distribuídas pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) aos órgãos pertences a Força de Segurança do Tocantins. As máscaras foram produzidas por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Seciju, e a empresa Embrasil Serviços, cogestora da CPP de Palmas e Barra da Grota, com a participação da Passini & Pereira, empresa fornecedora dos uniformes dos internos para as duas unidades prisionais.

“Essa primeira remessa de máscaras, com mil unidades, foi distribuída entre os órgãos da Força de Segurança do Estado, que são Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Segurança Pública, além da Secretaria de Cidadania e Justiça e unidades prisionais. Também foram doadas para o Palácio Araguaia e Secretaria da Fazenda. Os próximos lotes serão distribuídos conforme a necessidade de cada unidade prisional e de cada órgão de segurança”, detalha o secretário da Cidadania e Justiça, Heber Fidelis.

O secretário da Seciju explica que as pessoas privadas de liberdade que trabalham na unidade fabril da CPP de Palmas, confeccionando as máscaras para o enfrentamento da transmissão do novo Coronavírus, participam do Programa Novo Tempo, promovido pela Secretaria da Cidadania e Justiça e que visa atender as políticas de trabalho, renda, ressocialização e remição de pena.

Oportunidade e solidariedade

O encarcerado C.D.R.S, 41 anos, conta que está tendo a oportunidade de aprender uma atividade profissional, além de ajudar no combater a propagação da Covid-19. “Estou me sentindo muito bem trabalhando na produção das máscaras, além de ajudar a sociedade, eu aprendo uma profissão, ocupo a cabeça, ajudo a minha família financeiramente e ainda diminuo meus dias de pena”, destaca.

Capacidade de produção

A unidade fabril, instalada na CPP de Palmas, tem capacidade para produzir 300 máscaras faciais artesanais, por dia, totalizando 1.500 por semana, visto que os encarcerados trabalham de segunda a sexta-feira. O material utilizado é o meltbow, um tecido filtrante, encapado por TNT médico-odonto-hospitalar, conforme orienta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que dispõe sobre os requisitos para a fabricação. O secretário da Cidadania e Justiça, Heber Fidelis, explica ainda que quando não for mais necessário a produção das máscaras faciais, a fábrica será redirecionada para a produção de uniformes prisionais.

Funcionamento

A instrutora de corte e costura da fábrica, Angélica Passini, explica que para o bom funcionamento da fábrica e boa produtividade, dividiu as atribuições da confecção das máscaras artesanais entre os encarcerados, baseando-se no interesse e habilidades apresentadas. “Separei por função, com o intuito de que todos se sintam confortáveis com sua atividade e que assim tenhamos produtividade”, esclarece.