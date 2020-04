Mais de 8 mil novas famílias serão inseridas no Bolsa Família no Tocantins em abril

No Tocantins, 8.254 famílias serão inseridas no Programa Bolsa Família no mês de abril. O recurso para ampliação do programa Bolsa Família foi garantido pela Medida Provisória nº 929, no Diário Oficial da União (DOU). No estado, a gestão do programa é compartilhada entre Governo Federal, Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), e municípios. A ação tem como objetivo combater a pandemia da Covid-19 (novo coronavírus). As novas famílias inseridas no programa começam a receber em abril.

De acordo com o secretário da Setas, José Messias Araújo, esta ação permite que, neste momento difícil causado pela ameaça do coronavírus, mais de 8 mil novas famílias, em situação de vulnerabilidade, sejam inseridas no programa permitindo a proteção também destas, afirma o secretário da Setas, José Messias Araújo. “Nesse momento difícil do coronavírus, o Governo, por meio da Setas, está cuidando da vida dos tocantinenses, comprovando a atenção que tem pela população. Estamos combatendo a pobreza e a extrema pobreza no Tocantins”, afirmou.

A assistente social, coordenadora estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Familia, responsável pelo setor do Programa Bolsa Família na Setas, Carmem Vendramini informa que em 2020, em fevereiro 49 novas famílias foram inseridas no programa, em março foram mais 3. 815 famílias e para abril mais 8.254 famílias já estão inseridas no programa. Informa ainda, que as famílias selecionadas são as que estavam com cadastros atualizados nos últimos dois anos e dentro do perfil de renda que é de até R$ 178,00 reais, por cada indivíduo.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que atua em três eixos: complemento de renda, acesso a direitos – como educação, saúde e assistência social – e articulação com outras ações para garantir o desenvolvimento das famílias beneficiárias.

O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais, e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais.