Mais de 30 mil famílias dos 139 municípios já receberam cestas básicas do Governo em virtude dos impactos da Pandemia

Assistir as famílias vulneráveis do Estado, bem como apoiar os trabalhadores que mais foram afetados com o isolamento social adotado como medida preventiva ao avanço da Covid-19, são as principais preocupações do Governo do Estado com a distribuição de cestas básicas. A ação teve início em 21 de março e já atendeu, até o momento, mais de 30 mil famílias dos 139 municípios.

Para o secretário de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, (Setas), José Messias Araújo, é com grande afinco que a equipe da pasta adotou a importante missão de distribuir 200 mil cestas básicas às famílias mais afetadas pela crise, nos 139 municípios tocantinenses. “Já concluímos a primeira etapa da distribuição, atendendo idosos e famílias vulneráveis. Semana passada, demos início à segunda etapa que irá alcançar mototaxistas, garçons, pequenos lavradores, músicos, artesãos, entre outros trabalhadores informais”, explica o gestor.

A ação está sendo realizada com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep), baseado na Lei nº 3.015, de 30 de setembro de 2015, considerando a decisão plenária do dia 23 de março de 2020, (Resolução nº 01/2020 de 31 de março de 2020), que aprovou a destinação de recursos financeiros ao Órgão Público Estadual, para execução de projeto social com vistas a combater e erradicar a pobreza, por meio da distribuição de 200 mil cestas básicas à população necessitada.

Em Palmas, trabalhadores ligados ao Sindicato dos Mototaxistas e Condutores de Veículos de Duas Rodas (Sindiciclo) já receberam 200 cestas básicas, a segunda entrega foi realizada nessa quarta-feira, 29. Para o presidente do sindicato, Lindemar de Souza, a medida do Governo do Estado é de suma importância para sua categoria e completa: “fomos impedidos de realizar nossas funções em virtude dos decretos municipais decorrentes da Pandemia do novo Coronavírus, sem condições do sustento das nossas famílias”.

Já em Babaçulândia, norte do Estado, quem fala sobre o atendimento emergencial é o lavrador Manoel Gomes da Silva. “O dinheiro, que já era pouco, ficou menos ainda com essa crise, por isso essa ajuda está chegando em boa hora para mim. Ainda não sou aposentado e o pouco que entra precisava ir para a comida e os remédios”.

Esta semana, a estimativa é atender 5 mil famílias com 85 toneladas de alimentos não perecíveis. Nessa quarta e quinta-feira, 29 e 30, a distribuição das cestas básicas atendeu os municípios de Gurupi, Porto Nacional, Campos Lindos, Goiatins, Palmeirante, Babaçulândia, Filadélfia e Barra do Ouro. A ação continua nos municípios de Taguatinga, Taipas, Ponte Alta, Novo Jardim, Rio da Conceição, Almas e Dianópolis.

Públicos atendidos com a ação

No Tocantins, por determinação do governador Mauro Carlesse, a entrega de cestas básicas começou pela população idosa dos 139 municípios, cadastrada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Mais de 10 mil idosos receberam os cuidados com alimentos e itens de higiene.

Na segunda etapa, estão sendo atendidos mototaxistas, artesãos e músicos que residem no Tocantins, grupos de trabalhadores autônomos, informais e famílias cadastradas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e no Cadastro Único.

Além dos artesãos cadastrados pelo Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) e os músicos registrados pela Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), a entrega de cestas básicas, determinada pelo Governador Mauro Carlesse, beneficia ainda profissionais que foram inseridos no cadastro, após levantamento feito pelas secretarias de Cultura municipais.