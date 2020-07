Mais 20 novos leitos estão disponíveis no Hospital Municipal de Campanha

Foram disponibilizados nesta quarta-feira, 15, mais 20 leitos no Hospital Municipal de Campanha (HMC) de Araguaína. A unidade que é referência para Região Norte do Estado conta agora com um total de 40 leitos, passando para 30 o número de leitos clínicos e 10 de tratamento intensivo (UTI).

“No início do mês começamos o atendimento na UTI, com cinco leitos, hoje com 14 dias depois entregamos mais cinco; além dos leitos clínicos que já estavam em funcionamento desde a inauguração também conseguimos reforçar a capacidade abrindo mais 20, e a expectativa é reforçar ainda mais nosso atendimento”, destacou a diretora geral do Hospital de Campanha, Maria Dulcimary Fonseca.

Referência

Atualmente mais de 100 pessoas, entre médicos, farmacêuticos, bioquímicos e outros profissionais, trabalham na unidade. Por ser o único Hospital de Campanha do Tocantins, o local tem se tornado referência no acolhimento de pacientes com covid-19. Desde a sua implantação no mês de maio, até agora, mais de 100 pessoas já foram atendidas na unidade que fica no Setor Vila Norte e foi exclusivamente estruturada para esse tipo de tratamento.

Nos últimos dois meses, mais de 50 pacientes que estavam internados no HMC receberam alta após serem curados da covid-19.

Recursos

Além do investimento inicial de R$ 960 mil, a Prefeitura de Araguaína também tem recebido recursos de emendas parlamentares, como do deputado Federal Tiago Dimas e do suplente do Senado Ogari de Castro Pacheco, com articulação do senador Eduardo Gomes, além de doações de empresas da cidade, como R$ 350 mil do Grupo Nosso Lar e 100 camas clínicas do frigorífico JBS. Todos os recursos estão sendo destinados exclusivamente para a estruturação do atendimento aos pacientes diagnosticados com a covid-19.

Esta é a primeira vez que é feita a implantação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para adultos por um Município do Tocantins, aumentando a cobertura de atendimento da cidade que já conta com leitos de UTI exclusivos para o tratamento de crianças com covid-19 no Hospital Municipal de Araguaína.

Mais uma unidade

A previsão é que até o final de setembro Araguaína terá mais um hospital de campanha para tratamento de pacientes com covid-19. Serão 60 leitos, sendo 20 Unidades de Terapia Intensiva e 40 clínicos. A obra faz parte da primeira etapa do prédio próprio do Hospital Municipal Eduardo Medrado (HMEM) e prevê um investimento inicial de R$ 9,7 milhões.