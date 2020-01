Lideranças da Executiva do PSB em Palmas deixam partido e vão com Barbiero no Podemos

Com aproximadamente 15 mil eleitores e um dos 10 maiores colégios eleitorais do Tocantins, Miracema conta hoje com 14 pré-candidatos a prefeitos. Muitos dos quais sem a mínima viabilidade eleitoral. As lideranças políticas da cidade começaram a se movimentar muito cedo. Mudanças de partidos já são anunciadas e possíveis alianças são cogitadas. Até o final da janela partidária, o número de pretendentes ao comando do Paço Municipal deve ser reduzido a quatro pré-candidaturas, no máximo, de acordo com os comentários de bastidores da política na cidade.

Do elenco de pretendentes ao Paço Municipal, os mais expressivos estão ligados aos grupos políticos do prefeito Saulo Sardinha Milhomem, que já anunciou sua saída do PRTB para se filiar ao DEM, no início de fevereiro, e do ex-prefeito e ex-deputado Júnior Evangelista. No MDB, os nomes ventilados são o da viúva do ex-prefeito Moisés da Sercon, Camila Fernandes e, o presidente da Câmara, Edilson Tavares, além do motorista do ex-governador Marcelo Miranda, Bento Alves.

Os outros nomes ventilados no processo pré-eleitoral: o do ex-comandante da Polícia Militar de Miracema, Coronel Márcio Bandeira (PSL); o do empresário Aluísio da G & A, presidente do PRB em Miracema; o de Pedro Quixabeira (Sem partido), presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuário de Miracema do Tocantins, (ACIAM); o do professor Bernardo Klepa (PMN); o do professor e ex-secretário de Agricultura de Miracema, Iris Aquino; e do empresário Apríjo da Farmácia (SD).

Cogita-se ainda da intenção do deputado Ivory Lira (PCdoB) lançar a sua irmã, Letícia Lira, até então desconhecida no cenário político de Miracema. Seguidores do prefeito acreditam que os comunistas vão acompanhar chefe do Executivo. Até as convenções, marcadas para o mês de julho, às discussões e negociações serão intensas nos bastidores da política miracemense.

Grupo político do prefeito

O prefeito Saulo Milhomem não tem maioria no Legislativo. Dos 11 vereadores, 5 fazem parte de sua base de apoio, mas seus interlocutores garantem que ele não tem dificuldades para tocar a gestão pública municipal, “porque é e sabe articular”, observa uma fonte ligada ao Paço. Os 5 vereadores que dão sustentação política ao prefeito são do PT, PRB, PV, PRP e PSB.

No entanto, ainda é uma incógnita com quais partidos o prefeito pode compor uma aliança, mesmo porque ele se esquiva a comentar sobre assunto, o que o fará, segundo seus interlocutores, em momento oportuno, levando em consideração o calendário eleitoral deste ano. Nos bastidores, os partidos de sua base de apoio na Câmara devem acompanhá-lo no seu projeto de reeleição. “Vai depender das negociações, que devem começar após a filiação do prefeito ao DEM”, comenta a fonte do Paço Municipal.

Especula-se que o grupo do Rainel Barbosa (PSD) e de sua esposa Magda Borba (sem partido) deve também apoiar Saulo Milhomem à reeleição. Rainel não quis comentar sobre a sucessão municipal em sua cidade. O irmão de Magda, ex-vereador Júnior Borba, é chefe de gabinete do prefeito Saulo.

Rainel e a ex-prefeita Magda Borba estão, de certa forma, afastados do cenário político, pelo menos publicamente, aguardando o desenrolar dos fatos, mas pessoas próximas aos dois ex-gestores acreditam que a tendência de ambos, levando-se em conta que o irmão de Magda continua na função de chefe de gabinete do chefe do Executivo, é apoiar o prefeito.

Grupo político de Jr. Evangelista

O grupo do Júnior Evangelista (PSC) conta com três pretendentes a disputa de cabeça de chapa: o próprio Evangelista, a vereadora Maria Bala, que está trocando o PSL pelo PTB, e o ex-vereador Júnior Noleto, que vai se filiar também ao Democratas do governador Mauro Carlesse e da deputada federal Dorinha Seabra, presidente regional do partido, no mês de fevereiro. Até o final do mês de março, início de abril, o cenário deve se definir em termos de alianças. Pelo menos é o que cogita nos bastidores.

Em entrevista ao T1 na manhã desta quinta-feira, 23, Júnior evangelista confirmou sua pré-candidatura a prefeito e disse que o grupo tem o compromisso de estar coeso, independente de qual dos três pretendentes for escolhido. “Vamos caminhar juntos”, garantiu, referindo aos outros dois nomes – vereadora Maria Bala e Júnior Noleto.

Júnior Evangelista está inelegível porque as contas dele foram rejeitadas pela Justiça, referentes aos anos de 2009 e 2010, quando foi prefeito do município durante o mandato correspondente ao período de 2009 a 2012. Ele evitou entrar em detalhes sobre o assunto, limitando-se a dizer que “o advogado Públio está cuidando dessa parte. Acho que vamos conseguir reverter esta situação”.

A reportagem do T1 solicitou ao pré-candidato do PSC o sobrenome do advogado e o contado dele, mas Júnior Evangelista se negou a dar as informações, alegando que esse é um assunto que “precisa ter certo sigilo para não comprometer o processo em curso; peço sua compreensão”, solicitou ao repórter.

T1 Notícias