Laurez recebe homenagem de músicos de Gurupi

O prefeito de Gurupi Laurez Moreira foi agraciado com uma homenagem feita pela comunidade de músicos da cidade. A honraria foi recebida pelo gestor durante comemoração realizada no coreto da praça Francisco Henrique de Santana, na noite desta última terça-feira, 10.

Na ocasião, representaram os músicos a cantora Deusa Pinheiro, Kaçula, Beth Melo e Valdo Oliveira. O objetivo da homenagem foi agradecer ao gestor pela valorização dada aos músicos durante a gestão. As secretarias de Cultura e Turismo e de Comunicação também foram homenageadas.

O prefeito Laurez recebeu com alegria a homenagem e agradeceu o gesto de reconhecimento. “Tive a alegria de ser convidado para uma noite de homenagens realizada pelos nossos músicos de Gurupi, onde fui reconhecido como incentivador que busca a valorização dos artistas da nossa terra. O que me deixou imensamente honrado, pois sempre busco realmente exaltar nossos cantores e bandas que considero orgulho para nosso estado! Confesso que me emocionei e remeti a lembrança de quando era mais novo, e pensava que se eu não engajasse no meio político, gostaria de aventurar na vida artística, mas infelizmente não nasci com esse dom, mas gostaria. Deixo o meu muito obrigado a essa turma que nos enche de orgulho, que tem feito as festividades da nossa cidade mais felizes! Muito obrigado a todos!”, expressou o prefeito Laurez.

A cantora Deusa Pinheiro ressaltou o esforço do prefeito em ajudar a classe. “Desde que o prefeito assumiu o seu primeiro mandato ele fez muito pela nossa classe. Nos juntamos e planejamos fazer algo como forma de gratidão por esses oito anos sempre nos motivando, sempre nos incentivando, em todos os eventos públicos ele nos coloca e não mede esforços de sempre valorizar o músico regional”, disse.

A secretária de comunicação, Luiza Rocha agradeceu o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Secom. “Quando criamos uma campanha como essa do carnaval de Gurupi, um dos objetivos é justamente apresentar nossos talentos gurupienses para o Brasil. Por isso é uma honra receber uma homenagem de artistas tão talentosos, foi muito significante para nós da Secom ter nosso trabalho reconhecido”, afirmou.

A secretária de Cultura e Turismo, Zenaide Costa também agradeceu em nome da sua equipe. “Me sinto extremamente feliz e realizada pela certeza que estamos no caminho certo, esse reconhecimento dos músicos não é à Zenaide, é à secretaria de Cultura e Turismo, à gestão do prefeito Laurez Moreira. Tenho muito orgulho de fazer parte de uma gestão que valoriza o ser humano. Esse momento foi muito gratificante porque depois de cada evento grandioso como o é o carnaval a gente fica se perguntando: “será que atendemos as expectativas as pessoas?” e a resposta veio dessa forma. Uma gratidão muito grande aos músicos, à gestão, à todos as pessoas que contribuem para o sucesso do nosso trabalho”, externou.

“Homenagem mais que merecida à essa gestão que nos abraçou com muito carinho”, disse a cantora Beth Melo.