Justiça Estadual suspende outorgas de captação de água de grandes empreendedores agroindustriais na Bacia do Rio Formoso

Logo após o grande sucesso da 39ª Semana da Cultura e 3ª Flip 100% digital, a Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, reiniciou a série de atividades que integram a programação do Projeto Porto Verão 2020, dentro da plataforma http://verao.portonacional.to.gov.br/ . Nessa quarta-feira, 15, foi a vez da Secretaria Municipal da Assistência Social discutir, através da live “Desafios Sociais”, sobre questões ligadas a assistência social e às políticas públicas que estão executadas, com êxito, no Município. Os desafios encontrados no período de pandemia e um olhar para o futuro, no momento pós-Coronavírus, também estiveram em pauta.

Mediada pelo secretário municipal da Cultura e do Turismo, Arnaldo Bahia, o bate-papo contou com a presença da secretária municipal da Assistência Social, Sarah Mourão e o do diretor do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Alan Gomes.

Em sua fala, a Sarah Mourão exemplificou sobre o período vivido em todo Brasil frente à pandemia, e apontou quais os principais fatores que afetam a comunidade que se encontra em vulnerabilidade social. “O principal inimigo hoje, nos desafios sociais, é sem dúvida o desemprego. Este gera a fome a falta de oportunidades e nesse momento de pandemia, acaba se agravando. Diante disso, temos que nos adaptar à situação e buscar fazer esse enfrentamento de forma pontual,” destacou a Secretária.

No mesmo sentido o diretor do SUAS, Alan Gomes, pontuou sobre as desigualdades sociais nesse período de emergência em saúde pública. “Paralelo ao desemprego temos que lidar com um novo conceito de desigualdade social no Brasil. Sabemos que o país é o segundo colocado nesse aspecto, associado à dificuldades encontradas, renda e o acesso ao emprego, fazendo com que tenhamos que desenvolver ações, no que se refere a leis, para que a comunidade que sofre com a desigualdade, possa ser melhor assistida e ter seus direitos resguardados”, observou.

Garantir que os serviços oferecidos pela Rede Municipal de Assistência Social chegue às pessoas mais vulneráveis e, assim, contemple-as é uma missão coletiva e que o Município tem buscado fazer para exercer as políticas públicas que integrem e melhorem a qualidade de vida da população.