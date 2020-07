Julho Verde chama atenção para riscos do câncer de cabeça e pescoço

O Julho Verde chegou com o alerta de conscientização das pessoas sobre o câncer de cabeça e pescoço e a importância de se fazer a prevenção, observando sinais e sintomas do mal que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. A campanha criada pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço tem intuito de chamar atenção para doença e foi aderida pelo Tocantins, que só em 2019, realizou 323 cirurgias da especialidade no Hospital Geral de Palmas (HGP).

“Nossa prioridade está no atendimento e no diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, por isso a campanha Julho Verde é importante para divulgar meios de identificar as doenças precocemente, desde a atenção básica, realizações de exames e encaminhamento para o início do tratamento”, esclarece o cirurgião de cabeça e pescoço, Daniel Hiramatsu.

O HGP conta com uma equipe qualificada e multidisciplinar de assistência aos doentes com câncer de cabeça e pescoço, que inclui assistência médica, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. São realizados procedimentos cirúrgicos como tireoidectomia total, esvaziamento cervical, ressecção de câncer de pele, ressecção de tumor de boca e laringectomia.

Neste período de pandemia do novo Coronavírus, as cirurgias e os atendimentos aos pacientes com doenças oncológicas em cabeça e pescoço estão sendo realizadas normalmente, com todos os cuidados e a proteção para usuários e profissionais.

Alerta

A médica cirurgiã do serviço de Cabeça e Pescoço do HGP, Rayla Souza alerta: “As principais vítimas de câncer de boca e garganta são fumantes e pessoas que fazem uso constante de bebidas alcoólicas. Em adultos jovens, é possível ter câncer de garganta em consequência do HPV [Human Papiloma Vírus]. Orientamos a população a observar os sinais e os sintomas, que podem ser rouquidão por mais de três semanas, lesões e feridas na boca, e nódulos no pescoço”, informou.

Sobre tumores

As lesões e os tumores deste tipo de câncer são acometidos em diversas áreas, entre elas: lábios, cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho), nasofaringe, orofaringe (amígdalas, palato mole e base de língua), hipofaringe, fossas nasais, laringe, cavidade nasal, seios paranasais, glândulas salivares e glândula tireóide, responsáveis pelas funções de fala, deglutição, respiração, paladar e olfato.

Como prevenir

É necessário manter a higiene bucal em dia, os pacientes expostos aos fatores de risco devem buscar o acompanhamento regular com um cirurgião especialista. Hábitos saudáveis como abandono do cigarro, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, ter uma alimentação saudável, uso do protetor solar e check-up através de ultrassom na tireoide podem evitar a maioria dos cânceres de boca, faringe e laringe.