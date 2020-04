Igeprev implanta Atendimento Previdenciário por Agendamento, de forma permanente

A partir dessa segunda-feira, 27, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev-TO) comunica, aos seus mais de 15,7 mil beneficiários, que está implantando de forma permanente, o Atendimento Previdenciário por Agendamento.

A finalidade da implantação permanente do Atendimento por Agendamento é que o Instituto possa continuar atendendo seus beneficiários de maneira eficiente e sem aglomeração de pessoas, preservando dessa forma, a saúde e a segurança dos segurados, aposentados e pensionistas.

Solicitações de Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Idade; Abono de Permanência; Pensão por Morte; Revisão em geral; Certidão de Tempo de Contribuição; Auxílio Funeral; Auxílio Natalidade; Coleta de informações para Posse; Inclusão ou exclusão de curador; Isenção de Imposto de Renda/Contribuição Previdenciária; Juntada de documentos; Reconsideração de Indeferimento; Recurso; Inclusão de dependente previdenciário ou para dedução do Imposto de Renda; Reversão de Aposentadoria e Desentranhamento de documentos serão os serviços oferecidos na modalidade por agendamento telefônico e de forma presencial.

Na sede do Igeprev em Palmas, o Atendimento Previdenciário Por Agendamento, será realizado exclusivamente das 8 às 13 horas, por meio dos números (63) 3218-3209 ou (63) 3218-7289. Os atendimentos presenciais serão realizados das 8 às 12 horas. Em caso de desistência de agendamento, o segurado terá 24 horas para comunicar ao Instituto o motivo da desistência.

O tempo de tolerância para início do atendimento presencial será de 15 minutos. Não comparecendo até o tempo de tolerância, o interessado não poderá ser atendido, devendo reagendar um novo horário. Importante lembrar que a apresentação dos documentos indicados em check list é essencial, para que seja possível realizar o protocolo das solicitações.

No atendimento presencial, será permitido apenas um acompanhante por segurado, para evitar a aglomeração de pessoas no Instituto, assim como será exigido o uso da máscara de proteção e álcool em gel. Importante destacar que não será realizado o atendimento presencial sem o agendamento prévio do beneficiário.

Já as solicitações de Adiantamento do 13°; Alteração de dados bancários; Alteração de dados cadastrais e funcionais; Atualização de média salarial; Certidão negativa/positiva de averbação e vinculação previdenciária; Contribuição facultativa; Cópia de processo/documento; Comprovante de rendimento (servidor falecido); Inclusão, exclusão ou revisão de Pensão Alimentícia; Prorrogação de Pensão por Morte – Universitário (Lei n° 72/89); Relatório de dependentes inscritos; Simulação de Tempo de Contribuição; Paralisação/sobrestamento de processo e Parcelamento de débito, estas podem ser enviadas através dos e-mails: [email protected] ou [email protected], devidamente assinadas conforme documento de identificação e digitalizadas, conforme orientações contidas no item SERVIÇOS AO SEGURADO, localizado na aba esquerda do site do Instituto, devendo ser observados todos os documentos exigidos no check list; serão dispensados da autenticação em cartório.

Desse modo, o Igeprev responderá o e-mail do solicitante, encaminhando em seguida o número de protocolo e o prazo para as devidas providências. Em caso da solicitação não atender ao solicitado em check list, o Igeprev informará o motivo pelo qual o pedido não foi protocolado.

Por telefone, o beneficiário pode ainda, solicitar serviços como: Criar/Alterar senha do Portal do Segurado; Resetar senha do sistema de gestão de consignados; Acompanhamento de processos, entre outras informações.

“Com a implantação permanente do Atendimento Previdenciário Por Agendamento no Igeprev, podemos continuar garantindo uma prestação de serviços de maneira eficaz e segura, assim como os direitos previdenciários de cada segurado e beneficiário”, ressalta o presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado, Sharlles Fernando Bezerra Lima.

Nas unidades do É Pra Já em Araguaína e Gurupi, o horário de atendimento ao público segue as orientações da Secretaria de Estado da Administração (Secad), apenas por Agendamento, das 8 às 14 horas. Em Araguaína, pelos telefones (63) 99292-1295 ou (63) 99100-9031; em Gurupi, pelo número (63) 3312-2904.

Mais informações no 0800-647-0747, por meio dos números (63) 3218-3209 ou (63) 3218-7289, ou ainda no endereço eletrônico https://www.igeprev.to.gov.br/.