Hospital Regional de Araguaína celebra alta do primeiro paciente curado de Covid-19 na unidade

“Sem palavras para descrever a alegria deste dia. Foi um sofrimento muito grande para mim, que estava sem ver meu pai pessoalmente desde o dia 18 de março, devido à rotina de trabalho como caminhoneiro, e para toda minha família, que ficou angustiada por todo o tempo em que ele ficou internado. Só tínhamos contato por videochamada e hoje abraçá-lo novamente é um milagre!”. Assim Luiz Ricardo Carvalho define seus sentimentos ao ver o pai sair da ala destinada aos pacientes com Covid-19, do Hospital Regional de Araguaína (RHA).

O caminhoneiro Luiz Antônio Carvalho, residente em Santa Catarina, passou 18 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HRA, e é o primeiro paciente curado no hospital. Toda equipe envolvida foi reconhecida pelos familiares. “Agradecemos imensamente todo cuidado que esta equipe teve com meu pai. Que Deus abençoe cada um e agora queremos voltar para casa”, acrescentou Luiz Ricardo.

A emoção que envolve a família é vivida pela equipe do HRA, segundo o diretor técnico do hospital, Sérgio Aguiar, toda equipe está muito esperançosa com este primeiro resultado positivo, pois era um paciente gravíssimo que veio entubado para a unidade, onde permaneceu 18 dias, na Unidade de Terapia Intensiva. “Felizmente, alcançamos nosso objetivo desejado, mesmo sabendo que o trabalho não é fácil. Em menos de 30 dias, montamos uma UTI com uma equipe que tá dando o resultado esperado”, destacou.

Para o clínico-geral que deu alta ao paciente, Pedro Coutinho, a alta do paciente é a vitória diante de uma briga complicada e muito difícil, mas toda equipe do HRA lutou unida e por isso saiu vitoriosa. “Além de cada profissional, teve a batalha do paciente que lutou bravamente por sua vida e resistiu à doença. Isso tudo nos deixa muito felizes e cheios de esperança”, enfatizou.

“A concretização dessa primeira alta por cura da Covid-19 fortalece nosso espírito de equipe e é uma injeção de ânimo para continuarmos resolutos no cuidado dos nossos usuários e celebrarmos juntos essa vitória que nos contagia indelevelmente”, afirmou o diretor-geral do HRA, Vânio Rodrigues.