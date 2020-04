Hospital Dona Regina oferta curso on-line de preparação para o parto

Para garantir a segurança dos servidores durante a assistência ao paciente suspeito ou confirmado da Covid-19, o Hospital Geral de Palmas (HGP) já capacitou até quinta-feira, 23, mais de 450 profissionais que atuam na unidade sobre uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Um plano de ação foi elaborado para que os profissionais fossem treinados in loco somando esforços com os cursos ofertados na plataforma Educação a Distância do HGP criada pelo Núcleo Educação Permanente (NEP). “No treinamento in loco, são utilizadas estratégias com simulação realística e observação assistida. As simulações proporcionam um ambiente reflexivo e de transformação para o desenvolvimento de competências essenciais ao cuidado, processo de aprendizagem e aprimoramento das equipes”, detalha a gerente de Vigilância de Riscos e coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do HGP, Giselle Pinheiro Lima.

O engenheiro de Segurança do Trabalho, Gilcellion Silva, explica o cronograma. “Nós continuamos a capacitar os servidores de diversos setores, as capacitações sobre paramentação e desparamentação de EPIs no atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-9 ocorrem de forma prática, dinâmica e objetiva, proporcionando conhecimento técnico aos profissionais para que estes servidores estejam e se sintam seguros no atendimento aos pacientes”, declara.

Foram treinados profissionais de outros setores para que possam estar preparados caso haja necessidade de agir neste momento de pandemia. Os setores que já receberam orientações sobre o uso correto dos equipamentos foram a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad), a Unidade de Internação Rápida, Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), o Pronto Socorro e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI Pediátrica e Adulto), além dos setores que receberão pacientes com Covid-19.

“Nosso maior foco é treinar os profissionais para que eles possam atuar com segurança na assistência ao paciente de Covid-19”, declara o diretor-geral do HGP, Leonardo Toledo.

A ação conta com o apoio da Gerência de Vigilância de Riscos e Núcleo de Segurança do Paciente, do Núcleo de Educação Permanente (NEP), do Núcleo de Vigilância Hospitalar (NVEH) do Escritório de Qualidade, do Núcleo de Segurança do Paciente, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), do Núcleo de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalhador (NASST) do HGP.

Reforçar o aprendizado

A coordenadora de enfermagem do Pronto Socorro, Noêmia Sampaio, explica que, após a qualificação in loco, os servidores se empenharam na campanha de sete dias. “Buscamos a repetição para decorar a sequência e o uso correto. Além do treinamento durante uma semana, promovemos o intensivo sobre a higienização das mãos. Foi bem interessante. Estamos reforçando bastante os cuidados ao usar estes equipamentos”, comenta.