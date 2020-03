Gurupi: HRG conscientiza equipe sobre o novo Covid-19

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Regional de Gurupi (HRG), em conjunto como o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH), está realizando ações educativas para divulgarem o fluxo das visitas diárias nas clínicas do hospital, recepção, entre outros setores da unidade. O objetivo é alertar e orientar quanto aos sinais e sintomas pelo novo Covid-19, o Coronavírus, no que diz respeito às medidas de prevenção, isolamento e fluxo de atendimento, para que todos os servidores e colaboradores estejam preparados para o atendimento dos casos suspeitos da doença quando surgirem.

A medida veio de orientação realizada pelas Superintendências de Unidades Próprias, e Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), as quais apresentaram, no mês passado, para as unidades hospitalares o Plano de Contingência do Estado da Epidemia pelo novo vírus.

A partir de então, foi elaborado o fluxo de encaminhamento e atendimento do HRG ao paciente suspeito do Covid-19. “Além disso, estamos fazendo blitz educativa nas clínicas do HRG, com o intuito de orientar quanto aos sinais e sintomas, quadro clínico, medidas de prevenção e isolamento, assim como o repasse do fluxo interno de atendimento aos pacientes com suspeita”, enfatizou a coordenadora da CCIH do HRG, Marília Pantoja.

“É de grande importância saber diferenciar os sintomas das síndromes respiratórias para os sintomas do Coronavírus, no qual cada um tem o seu devido tratamento. Aliado a isso, é essencial que o NVEH e a CCIH sejam informados sobre qualquer caso dentro da Unidade Hospitalar”, destacou a coordenadora do NVEH, a enfermeira Adriana Prado.