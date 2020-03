Gurupi: 3ª Noite Poética lançará obras literárias e terá sarau musical

O 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Gurupi, está com inscrições abertas até este dia 11, quarta-feira, para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom). São 70 vagas para os períodos da manhã e tarde, e mais dez vagas no cadastro reserva. O programa ajuda a fortalecer e a auxiliar na educação das crianças e adolescentes.

Pais interessados devem ir à sede da corporação, na Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, s/n, Quadra 20-A, Setor Sol Nascente, das 7h às 13h00, com os seguintes documentos: cópia do RG e CPF da criança; cópia do comprovante de endereço da residência atual dos pais ou responsáveis, no caso do candidato não residir com os pais, será necessária apresentação de documento que comprove a tutela do menor, por parte do seu responsável legal; declaração de matrícula escolar e comprovação de bolsista (se for o caso).

O Bombeiro Mirim, como também é chamado o Programa, tem foco principal o ensino sobre a base da organização militar, como hierarquia, disciplina e a prática no cotidiano das atividades. Além de desenvolver o desejo de aprimorar os conhecimentos sobre temas importantes da vida cotidiana, como noção de primeiros socorros, saúde, doenças infecto-contagiosas, acidentes domésticos, meio ambientes, cidadania, educação no transito, e outros, a exemplo de socializar informações sobre as famílias, o incentivo a permanência na escola através do acompanhamento e motivação escolar.

O preenchimento das vagas leva em conta alguns critérios, entre eles a idade e a distância da residência do candidato em relação à sede do 3º BBM. Cada critério tem uma pontuação a favor do interessado.

Etapas

Os inscritos precisam estar atentos às datas do Programa para não perderem os prazos. Já no dia 12, quinta-feira, será publicada a relação dos selecionados no site do Corpo de Bombeiros Militar. Entre os dias 13 e 19, as matrículas dos classificados finais.

Para o dia 20, o CBMTO reservou o início das aulas do Proebom. Na oportunidade os pais também estarão presentes, acompanhando a divulgação do cronograma a ser executado ao longo das 300 horas de formação, até o mês de junho.

Esta é a sexta turma do Proebom. Até agora, mais de 300 crianças já se formaram.