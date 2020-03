Governo viabiliza mais de R$ 12 milhões em projetos de crédito rural no sudeste do Estado

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), assessorou produtores rurais na elaboração de projetos de financiamentos, viabilizando mais de R$ 12 milhões em linhas de créditos. A iniciativa faz parte do Mutirão do Agrocrédito, que, na ação realizada entre os dias 17 e 28 de fevereiro, beneficiou 12 municípios da região sudeste para gerar renda, aumentar a produtividade e incentivar melhorias nas propriedades.

De acordo com o engenheiro agrônomo e extensionista, Marco Aurélio, da Gerência de Crédito Rural do Ruraltins (Gecred), o trabalho atendeu demandas específicas provocadas pelos próprios produtores. A ação foi desenvolvida pela equipe técnica dos escritórios do Ruraltins da região, que elaborou no total 118 projetos.

“Com os resultados das visitas planejadas e executadas, foi possível contabilizar de forma efetiva as demandas que estavam estacionadas nas propriedades sem perspectivas de finalização, se não fosse essa ação do mutirão. Este trabalho ocorreu em parceria com as prefeituras dos municípios abrangidos e o Banco da Amazônia, contemplando áreas da pecuária de corte, pecuária leiteira, piscicultura, agricultura (lavouras de grãos) e agroindústria, esta última para construção de laticínio e frigorífico de peixe”, explica o engenheiro Marco Aurélio, complementando que os projetos foram voltados para linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

“Além da elaboração dos projetos, o Ruraltins acompanha o produtor na prática de campo com assistência técnica voltada para suas atividades durante todo processo”, finaliza o engenheiro.

O produtor rural Sérgio Pereira, morador da Fazenda Vereda Dourada, situada no município de Almas, um dos atendidos pelo Agrocrédito, está otimista e enxerga uma oportunidade de crescimento com a chegada do crédito rural. “Meu projeto prevê recursos no valor de R$ 400 mil para aquisição de 100 matrizes e recuperação de pastagem com fertilização do solo. O apoio do Ruraltins é precioso para que tudo isso ocorra”, afirma.

Na região sudeste, o Mutirão do Agrocrédito atendeu os municípios de Almas, Porto Alegre, Dianópolis, Novo Jardim, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, Natividade, Chapada de Natividade, Conceição do Tocantins, Taipas, Paranã e Rio da Conceição.

Crédito Rural

O crédito rural consiste na destinação de recursos para produtores rurais e agricultores familiares, concentrado em quatro finalidades, conforme a destinação a ser dada aos financiamentos tomados, sendo para custeio da safra, investimentos em suas propriedades, apoio à comercialização de seus produtos ou industrialização.