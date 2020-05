Governo solicita à Assembleia autorização de contratação de crédito para duplicar rodovia que liga Palmas a Paraíso

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, encaminhou à Assembleia Legislativa (AL/TO) nessa segunda-feira, 4, Projeto de Lei (PL) no qual solicita aos parlamentares autorização para o Poder Executivo Estadual contratar operação de crédito de R$ 150 milhões com o Banco do Brasil. O empréstimo tem a finalidade de implementar a infraestrutura rodoviária para duplicação da Rodovia TO-080, no trecho que liga Palmas a Paraíso do Tocantins.

De acordo com mensagem enviada à Casa de Leis, o governador Mauro Carlesse explica que a região beneficiada está no centro geodésico e se destaca como polo de produção de distribuição do centro do Estado do Tocantins, integrada pelos municípios de Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Miracema do Tocantins, concentrando mais de 23% da população e 32% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

“Tendo em vista que essas cidades acomodam os principais ativos logísticos relevantes, como o Aeroporto de Palmas e o terminal rodoferroviário de Porto Nacional, além de convergir as principais rodovias estaduais e federais (BR-153), é imperioso que se confira condições de desenvolvimento para esse complexo regional, que, cumprindo o papel de hub logístico do Estado, evidencia ainda, fluxos rodoviários de múltiplas origens e destinos, locais e nacionais”, diz trecho da mensagem enviada à AL/TO.

O texto dispõe ainda que é nesse contexto que se insere a necessidade de duplicação da Rodovia TO-080, trecho Palmas (margem esquerda do Lago UHE) – Paraíso do Tocantins, em uma extensão de 54 km, “buscando suportar o crescente volume de tráfego para o escoamento da produção, cujo crescimento das safras ultrapassou, em larga margem, os investimentos ocorridos no modal rodoviário, causando um forte descompasso estrutural que vem afetando negativamente a rentabilidade e a disposição da iniciativa privada que atua no agrobusiness [agronegócio]”.

A mensagem do governador Mauro Carlesse à AL/TO finaliza pedindo urgência na tramitação do PL e afirmando que a proposta, que se dedica a intensificar e facilitar o escoamento da produção, possui importância social e econômica, pois atende aos anseios da população, oportunizando a promoção de mais segurança aos usuários que transitam pela rodovia, bem como a oferta de mais oportunidade de emprego.