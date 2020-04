Governo segue realizando obras nas rodovias da região sul do Estado

Os agentes de Trânsito Capital iniciaram nesta terça-feira, 28, a distribuição de máscaras de proteção individual contra a Covid-19 à população de Palmas. Ao todo serão doadas 300 máscaras, que serão entregues nas principais estações de ônibus aos usuários do transporte coletivo, aos clientes da rede bancária que aguardam em filas do lado de fora da agência e também aos motoristas do transporte público.

De acordo com a gerente de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Junia Ferreira, a ideia é conscientizar a população a se proteger. “Já distribuímos cerca de 50 máscaras à população nas estações durante o horário de pico. É uma ação solidária que iniciou com a confecção de máscaras de proteção destinadas aos colegas de trabalho e que depois nós resolvemos aumentar a produção e doar à população, principalmente às pessoas carentes”, disse.

A agente de Trânsito Wilma Santana Damasceno falou da reação da população ao receber as máscaras. “As pessoas ficaram muitos felizes ao receber as máscaras, pois algumas delas disseram que não tinham condições de comprá-las. Os motoristas dos ônibus também ficaram muito agradecidos”, disse.

Agente solidária

A ideia de produzir máscaras de tecido aos colegas de trabalho surgiu da agente de Trânsito Elma Parrião Vasconcelos, que resolveu confeccionar ela mesma as máscaras de proteção individual para os colegas de profissão, pois precisavam estar protegidos da Covid-19, visto que trabalham diretamente com a população. “Nós agentes de Trânsito fazemos um trabalho diretamente com a população, por isso precisamos estar protegidos para não sermos contagiados pelo vírus. Então resolvi confeccionar as máscaras e doá-las aos meus colegas”, finalizou.

Mas a servidora não parou por aí, ela resolveu também confeccionar máscaras de proteção individual que serão doadas à população carente. “Esses dias, eu estava em serviço, e algumas pessoas carentes me pediram máscaras na rua. Eu tinha algumas e doei. Fiquei muito feliz ao vê-las usando e se protegendo contra o coronavírus”, disse, acrescentando que irá fazer mais doações às pessoas carentes.

O espírito solidário da agente de Trânsito contagiou os demais colegas de trabalho que resolveram se unir em busca de parcerias e de doação de material para ampliar a produção de máscaras e doar à população.

E essa parceria veio da advogada Nilva de Oliveira, que aproveitou o tempo disponível com o distanciamento social para produzir as máscaras. “Como o judiciário suspendeu os prazos processuais, por causa da Covid-19, fiquei em distanciamento social, sozinha em casa, e com o tempo disponível, me coloquei à disposição para fabricar as máscaras, já que há um ano eu comecei fazer aulas de costura uma vez por semana”, explicou. O gesto de solidariedade da operadora do Direito, no combate à Covid-19, resultou na confecção de 300 máscaras de proteção individual.

Atualmente a Sesmu conta com 81 agentes de Trânsito sendo que destes, 66 trabalham diretamente nas ruas, em contato com a população.

Uso obrigatório da máscara

Como parte da estratégia de diminuir a transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19) e ampliar as medidas de combate à propagação do vírus, a Prefeitura de Palmas torna obrigatório a partir do dia 04 de maio, próxima segunda-feira, o uso de máscaras de proteção individual para todos os munícipes que transitem em espaço público da cidade. O Decreto nº 1.884/2020, que institui essa determinação foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 27.

O Ministério da Saúde elaborou algumas orientações sobre o uso das máscaras de tecido.

– Em primeiro lugar, é preciso dizer que a máscara é individual. Não pode ser dividida com ninguém, nem com mãe, filho, irmão, marido, esposa, etc. Então se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter a sua máscara, ou máscaras;

– A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo, é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano;

– Mas atenção: a máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso que ela tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face;

– Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz e não restarão espaços no rosto;

– Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo menos uma reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, quando precisar trocar;

– Chegando em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária. Deixe de molho por cerca de 30 minutos.