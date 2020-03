Governo reúne equipes dos Cras de Palmas e da ATR para nivelar informações sobre o Cartão do Idoso

Com proposta de nivelar informações com equipes dos sete Centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Palmas, e da Agência Tocantinense de Regulação (ATR), o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), realizou, na tarde desta quarta-feira, 04, reunião técnica para nivelamento do Protocolo para ter acesso ao Cartão Intermunicipal do Idoso.

O encontro teve como objetivo melhorar o fluxo de atendimento da concessão intermunicipal do Cartão do Idoso e o acesso deste à gratuidade do transporte. Segundo a responsável pelo setor de Benefícios da Setas, Lílian Praigida. “A ideia é trocar informações, tirar dúvidas e melhorando o atendimento”, afirmou.

Algumas informações foram passadas durante a reunião como adiantou Lílian Praigida. “Para tirar a passagem o idoso precisa apresentar o cartão. Se ainda não tiver de posse do cartão, pode apresentar a declaração emitida pela Setas”, informou.

Para nivelar sobre o acesso às passagens, o gerente de fiscalização da ATR, Daniel de Moraes Brito, deu orientações importantes caso haja negativa da passagem por parte da empresa de transporte. “O interessado deve procurar uma das unidades de fiscalização da ATR. A Agência tem unidades de fiscalização nas rodoviárias de Palmas, Araguaína, Guaraí, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Nos demais municípios podem entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Estado, no telefone 162”, informou.

Além de representantes da Setas e da ATR, estiveram presentes ao evento, equipes municipais que fazem o preenchimento dos formulários de solicitação dos cartões. A assistente social do Cras de Taquaruçu, Soraya Helena de Araújo Mendes, falou da quantidade de informações recebidas e da importância do evento. “Muito esclarecedora, muitas informações que a gente pode passar para os idosos. Amanhã mesmo teremos um encontro com eles e vamos repassar as informações, que com certeza facilitarão o acesso ao cartão e informar a como proceder na hora de solicitar as passagens”, disse.

Papel de cada instituição

A Setas é responsável pela confecção do Cartão Intermunicipal do Idoso e também de enviar os cartões para os Cras municipais. Para obter o Cartão Intermunicipal do Idoso, o interessado deve ir ao Cras do seu município, levando a documentação necessária. A entrega do cartão para o idoso também ocorre nos Centros de Referências. Já a ATR é responsável pela fiscalização do acesso ao transporte.

Ainda segundo Lílian Praigida, o Governo, por meio da Setas, pretende estender o nivelamento de informações para os Cras de todos os municípios a fim de desburocratizar e melhorar o acesso dos idosos ao transporte e para que eles tenham mais informações sobre onde fazer o pedido, onde receber o cartão, evitando que desloquem de seus municípios para a Capital. “Às vezes o idoso vem em Palmas atrás da carteirinha e não tem essa necessidade. Ele vai receber o documento no Cras do município em que solicitou o cartão”, informou.