Governo recupera pontes danificadas pelas chuvas

O Governo do Estado, por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), recuperou duas pontes danificadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Equipes seguem fazendo monitoramento das rodovias estaduais com o objetivo de garantir agilidade na manutenção de trechos que tenham sofrido alguma erosão pluvial.

Na região do Bico do Papagaio, no último sábado, 25, uma ponte sobre o córrego Bacaba, na TO-010, no trecho entre Araguatins e Buriti do Tocantins, recebeu os serviços de recuperação de erosão em parte do pavimento da pista pela equipe da Residência Rodoviária de Tocantinópolis. Os trabalhos foram concluídos no domingo, 26.

Na região sudeste do Estado, a elevação do volume das águas do córrego Capim do Boi carregou as alas de madeira da ponte sobre o córrego, danificando o aterro. A ponte está localizada na TO-296, km 5, entre o entroncamento com a TO-050, em Arraias, e o entroncamento com BR-242, em Paranã.

De acordo com o coordenador da Residência Rodoviária de Dianópolis, Leandro Araújo, os trabalho foram realizados em dois dias e o tráfego está liberado. “Foi feita a recuperação das alas de montante e jusante, colocada madeiras novas, e em seguida recomposto o aterro”, acrescentou.

A secretária de Estado da Infraestrutura, Juliana Passarin, disse que as equipes das residências rodoviárias estão de prontidão para atuar de forma rápida na manutenção das rodovias. “As equipes estão realizando o monitoramento das rodovias, para dar uma resposta imediata a problemas que as chuvas possam causar nas vias como erosões ou escorregamentos de barreiras e aterros, rompimento de bueiros e cabeceiras de pontes”, reforçou.