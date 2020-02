Governo prorroga inscrições do Projeto Jeito de Mulher

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) está com inscrições abertas para candidatos a Rainha e Rei Momo do carnaval de Gurupi 2020. As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira, 3, e seguem até o dia 12 de fevereiro. Os interessados deverão formalizar a inscrição pessoalmente ou por meio de um representante legal, na Secretaria Municipal de Cultura, com sede no Centro de Convenções Mauro Cunha, situado na Avenida Maranhão, nº 1.535, entre as ruas 02 e 03, Centro, Gurupi.

O concurso ocorrerá no dia 15 de fevereiro, às 20h, no palco externo do Centro de Convenções Mauro Cunha. Poderão participar representantes de blocos carnavalescos Gurupienses ou qualquer outro candidato residente em Gurupi.

Segundo a secretária municipal de cultura e turismo, Zenaide Costa, os candidatos não precisam necessariamente ser integrantes de blocos. “Qualquer pessoa pode participar. A competição é democrática e aberta a toda a comunidade. Estamos preparando uma grande festa, melhorando ainda mais o que já foi sucesso nos últimos anos”, afirmou.

A animação do evento ficará por conta das bandas regionais Amigos do samba e Mistura Nativa. “A escolha da rainha e rei momo já é tradição e é sempre bem prestigiada pelos amantes do carnaval em Gurupi, esperamos que tenham muitos candidatos e que seja uma grande festa”, disse o prefeito de Gurupi Laurez Moreira.

A secretária Zenaide informou ainda que a Rainha e Rei Momo eleitos deverão cumprir uma agenda durante o período que antecede o Carnaval e durante os cinco dias de folia. Os dois receberão uma premiação de mil reais para cada na última noite da festa, desde que cumpram os compromissos assumidos com a gestão.