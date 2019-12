Governo promove capacitações, orientações e trabalho à população tocantinense

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), tem intensificado o planejamento, coordenação, orientação e execução da Política Estadual de Assistência Social, Economia Solidária, Trabalho e Segurança Alimentar, promovendo a inclusão social, a proteção à família, e à população em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. À frente da Pasta desde 1º de janeiro o secretário estadual do Trabalho, Messias Araújo, enaltece as ações desenvolvidas nestes doze meses e projeta um ano de 2020 com mais conquistas para a população tocantinense.

Sine

“O Governo do Tocantins, por meio da Setas, tem melhorado a atuação dos nove postos do Sine no Estado; dessa forma, temos promovido gratuitamente palestras, orientações, capacitações e intermediado as vagas de trabalho para a população tocantinense que busca se capacitar. E são os resultados desses serviços prestados pelos núcleos por todo o estado que tem mantido o Sine Tocantins como um dos mais atuantes do país”, afirma o secretário.

O gestor da Setas se refere a taxa de efetividade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que durante esse ano manteve o Sine Tocantins entre os principais do país, culminando com a primeira colocação no mês de junho; sendo atualmente o quinto mais efetivo do Brasil.

O secretário lembrou também que a instituição, pelo Governo do Tocantins, do Fundo Estadual do Trabalho (FET) oportuniza o recebimento de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o que garantirá recursos para execução das ações e serviços na área do trabalho, emprego e renda.

Inclusão Produtiva

Somente este ano a Inclusão Produtiva atendeu quase 10 mil famílias. Foram 51 municípios tocantinenses beneficiados com mais de 4.600 capacitações em cursos profissionalizantes na área da beleza, panificação e artesanato; com estimativa de geração de mais de 1.600 empregos diretos.

O Governo promoveu a assinatura de um Termo de Compromisso Técnico com as instituições do Sistema S, que visa atender os 139 municípios do estado, com ofertas de cursos voltados a apoiar o desenvolvimento profissional de famílias beneficiárias dos Programas de Transferências de Renda, com ênfase para os beneficiários do Programa Bolsa Família.

Foi assinado também um Termo de Cooperação Técnica com os municípios de Araguatins, Porto Nacional, Guaraí, Colinas e Santa Maria, com estimativa de beneficiar 10 mil famílias; são cursos interativos online de línguas estrangeiras, estética, preparatórios para o Enem, e profissionalizantes.

Casa de Apoio

A Casa de Apoio Vera Lúcia Pagani que fornece hospedagem e alimentação para pacientes e familiares de pacientes internados nos hospitais públicos de Palmas, somente este ano já recebeu mais de 20 mil hóspedes, e desde a sua criação quase 240 mil pessoas já se hospedaram na instituição.

Os hóspedes da Casa são selecionados e encaminhados pelas assistentes sociais dos hospitais públicos de Palmas.

Criança Feliz

Vencedor do prêmio internacional WISE Awards 2019, o Programa Criança Feliz tem o Tocantins como sua principal referência na execução. O programa está presente em 51 cidades no estado, e neste ano todos os municípios com adesão ativa foram monitorados e alcançaram suas metas. A equipe técnica da Setas também foi avaliada pelo Ministério da Cidadania como uma das mais bem preparadas do país. Foram mais de 300 mil visitas domiciliares somente este ano, totalizando 5.401 crianças e gestantes acompanhadas pelo PCF.

“Por conta do excelente desempenho do Programa Criança Feliz no Tocantins, o Governo, por meio da Setas, já assegurou recursos no valor de R$ 777 mil, para trabalhar as ações do programa em 2020”, disse o secretário Messias Araújo, complementando que “as adesões para o PCF estão abertas e nossa meta para 2020 é atender 94 municípios”.

O Programa também acompanha as comunidades indígenas no Estado. No município de Tocantinópolis são 22 famílias atendidas nas aldeias São José, Mariazinha e Prata; e na zona rural de Tocantínia são 95 famílias atendidas nas aldeias da região.

Cartão do Idoso

Foram mais de 14 mil Cartões do Idoso emitidos neste ano. O Cartão garante às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos a gratuidade ou o desconto de 50% na aquisição de passagens intermunicipais.

Segurança Alimentar

As capacitações em educação alimentar e nutricional atenderam 309 famílias. Estas ações, em parcerias com os municípios, são voltadas para merendeiras, servidores dos Centros de Assistência Social (Cras) e beneficiários do Programa Bolsa família.