Governo promove capacitação para condução em casos de Covid-19 com profissionais da saúde na região sul

Como ações de enfrentamento à pandemia, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), capacitou nesse sábado, 25, profissionais da rede pública de saúde da região macrosul do Estado, no que se refere à condução de casos de Covid-19. A iniciativa ocorreu em Gurupi, com a participação de profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), do Hospital Regional de Gurupi, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Hospital Regional de Araguaçu e do Hospital Regional de Alvorada.

A equipe que esteve em Gurupi, o Time de Resposta Rápida do HGP (Hospital Geral de Palmas), é composta pelo coordenador do serviço de fisioterapia do covitário da unidade, Wllisses Reis; o médico cardiointensivista e diretor do Serviço de Medicina de Emergência e responsável pela linha de doentes críticos do covitário do HGP, Wallace André Pedro da Silva; além do diretor de Integração Multiprofissional Hospitalar, Valdemar Pires de Oliveira.

A capacitação organizada pela Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUHP), da Secretaria de Estado da Saúde, objetivou a qualificação dos profissionais na condução de casos suspeitos e confirmados de Covid-19, bem como promoveu discussão de segurança e qualidade no cuidado destes pacientes, além do fluxo assistencial no Componente Hospitalar.

“Nosso objetivo maior é debater a segurança dos profissionais de Saúde, pois são os atores principais durante a assistência destes pacientes, além de discutir a condução na Rede de Atenção à Saúde neste momento. Além disso, é importante o suporte aos profissionais da região, levando conhecimentos e as práticas para assistência adequada de forma ágil e precisa “, destacou a titular da SUHP, Elaine Negre.

Segundo o diretor de Integração Multiprofissional Hospitalar, Valdemar Pires de Oliveira, a iniciativa é uma atualização dos servidores. “O curso intitulado Suporte avançado de vida na Covid-19 é um alinhamento do que há de mais atualizado no panorama mundial. A capacitação orientou os profissionais sobre o manejo do paciente grave, o que mais exige de toda equipe multiprofissional e da estrutura hospitalar. Para nós da equipe, é um prazer poder contribuir por meio da Secretaria com os profissionais da região sul”, destacou.

Servidores qualificados

“Entendemos que a qualificação para o enfrentamento da Covid-19 é uma estratégia de grande importância, tanto para os nossos servidores, que estarão mais preparados tecnicamente, quanto para nossa população que receberá atendimento com maior eficácia, agilidade e humanização”, enfatizou a enfermeira e diretora de Integração Multiprofissional do Hospital Regional de Gurupi, Patrícia Lira.

A coordenadora de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi, Marillia Leda Cabral dos Santos, ressaltou a relevância do encontro. “Este curso é uma oportunidade ímpar de atualizar os conhecimentos sobre a doença para que eu possa atuar como multiplicadora do conhecimento adquirido na nossa unidade”, afirmou.