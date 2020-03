Governo orienta trabalhadores sobre emissão da Carteira de Trabalho Digital

Desde outubro de 2019, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) conta com uma versão digital. O Governo Federal e os Estados têm orientado os trabalhadores a habilitarem o acesso via aplicativo CTPS digital, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de app ou na web, por meio do portal gov.br. Com a pandemia do novo Coronavírus, o meio digital se tornou a única via de acesso ao documento, uma vez que os atendimentos presenciais nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e nas sedes regionais do Ministério da Economia foram suspensos.

O diretor do Sine Tocantins, José Alberto, explica o aparato de apoio ao trabalhador que precisa da CTPS. “Para evitar aglomerações em nossas unidades, foi necessária a suspensão dos atendimentos presenciais, mas montamos todo um aparato para apoiar os trabalhadores nesse momento. Em nosso site, temos o passo a passo que as pessoas podem seguir para ter acesso ao documento e, em caso de dúvidas, temos servidores auxiliando a população por telefone”, afirma.

No aplicativo móbile, desenvolvido pelo Ministério da Economia, tanto o trabalhador brasileiro quanto o estrangeiro podem ter acesso às informações de Qualificação Civil e de seus Contratos de Trabalho que antes constavam na Carteira de Trabalho física.

Para ter o documento digital, com todas as informações acessíveis no celular, o trabalhador deve entrar na loja de aplicativos de seu smartphone (android ou IOS), procurar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital e baixar a ferramenta, todo o processo de habilitação do documento é autoexplicativo.

Outra opção de acesso é pelo portal gov.br https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=acesso.gov.br.

Caso o trabalhador encontre alguma dúvida, pode consultar o passo a passo no link https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-carteira-de-trabalho-digital/ ou pelos telefones das unidades do Sine disponíveis no site https://setas.to.gov.br/noticia/2020/3/27/governo-orienta-trabalhadores-a-como-fazer-a-carteira-de-trabalho-digital/.