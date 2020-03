Governo lembra 8 de março com estratégias de enfrentamento ao preconceito e inclusão profissional e social das mulheres

Loraci Ribeiro Neves é trabalhadora rural, tem cinco filhos e mora no Assentamento Água Fria II, do município de Tocantínia, a 97 km de Palmas. Enquanto se recuperava de um acidente, ficou sabendo do curso de pedreiro ofertado pelo Governo do Estado do Tocantins, por meio do projeto Jeito de Mulher, e viu na ação uma forma de aprender e suprir uma necessidade antiga de reformar a sua casa. Foi esse mesmo sentimento que também a motivou anos atrás a buscar o curso de motorista de trator. “A gente quer plantar, mas não tem ninguém que prepare a terra, por isso fiz o curso e quero ter mais aulas práticas para conseguir fazer isso sozinha”, afirma.

A história de Loraci é um exemplo de que as necessidades diárias, a falta de ajuda, assim como o desejo de mostrar que são capazes levam mulheres, ao longo dos séculos, a irem à luta e enfrentarem desigualdades e preconceitos. Toda essa força trouxe avanços, mas os dados e o dia a dia da mulher mostram que muito ainda precisa ser mudado, reforçando o legado do Dia Internacional das Mulheres, lembrado em 8 de março.

Reconhecendo os esforços femininos e querendo somar a essa luta, o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas)/Sistema Nacional de Empregos (Sine), lançou em 2016, o projeto Jeito de Mulher, com a proposta de qualificar o público feminino para áreas do mercado tradicionalmente ocupadas por homens.

Na primeira etapa do Projeto, foram beneficiadas 210 mulheres e, com a segunda etapa iniciada em janeiro deste ano, a proposta é atender mais 225, preferencialmente de baixa renda, na condição de desemprego ou subemprego.

O secretário da Setas, José Messias Araújo, defende que a mulher tem capacidade para trabalhar onde ela quiser e que a proposta do Projeto surgiu das necessidades do mercado tocantinense. “Avaliando as demandas de mão de obra do nosso Estado, identificamos as áreas que mais tinham necessidades. Por isso, escolhemos os cursos a serem ofertados para as tocantinenses. Com decisões assertivas, temos mais condições de garantir a inclusão profissional e social dessas mulheres”, explica.

Construção civil

Marinalva Rodrigues tem determinação e consciência de seu potencial. A aluna do curso de pedreiro, ofertado por meio do projeto Jeito de Mulher em Taquaruçu, ficou sabendo da qualificação pela televisão e tem se destacado nas atividades. Quando perguntada sobre os possíveis preconceitos que pode encontrar ao buscar emprego na construção civil, ela responde: “A gente sabe que essa barreira existe, mas alguém precisa acabar com isso”. Como candidata a esse enfrentamento, Marinalva Rodrigues pretende praticar o que já aprendeu e, com competência, mostrar que o jeito é de mulher, mas o trabalho não tem gênero.

Com 70% de execução da segunda etapa do Projeto, a gerente de capacitação e qualificação do Sine, Meire Bezerra, aposta nas parcerias para inclusão das alunas no mercado de trabalho. “O Governo acreditou no potencial de nossas mulheres e elas responderam com muita dedicação. Agora, estamos convidando os empresários do Estado para somar a esse processo, dando a elas a chance de aperfeiçoamento por meio de estágios e contratações”, conclama a gerente.

Mecânica

A aluna do curso de Mecânica de Motor a Álcool e Gasolina ofertado em Palmas, Maria do Carmo Cavalcante, está contando com essa oportunidade. Ela faz planos de estagiar e trabalhar na área. “Estou gostando muito do curso e, apesar de enfrentar preconceito com a minha escolha, não vou dar ouvidos. Quero seguir em frente e conseguir um emprego”, declara a futura mecânica.

Até o momento, 129 mulheres já concluíram os cursos oferecidos na segunda etapa, alguns municípios ainda estão realizando as atividades, Gurupi e Guaraí começarão as aulas nas próximas semanas.

Sobre o projeto Jeito de Mulher

O Projeto conta com recursos de mais de R$ 880 mil do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com contrapartida e execução do Governo do Tocantins. Ao final, serão atendidas 435 mulheres.

Os cursos da segunda etapa estão sendo ofertados nos oito municípios onde o Sine tem postos, sendo em Araguatins – Produção de Derivados de Leite (80 horas); Dianópolis – Produção de Derivados de Leite (80 horas) e Instalador de Alarme Residencial (80 horas); Guaraí – Produção de Derivados de Leite (80 horas); Gurupi – Produção de Derivados de Leite (80 horas) e Mecânica de Manutenção de Motocicleta (160 horas); Palmas – Mecânica de Injeção Eletrônica (160 horas); Paraíso do Tocantins – Mecânica de Manutenção de Motocicleta (160 horas); Porto Nacional – Mecânica de Manutenção de Motocicleta (160 horas).

Além de participarem dos cursos gratuitamente, as alunas serão contempladas com todo o material didático das aulas teóricas, os materiais e os equipamentos de segurança necessários para as disciplinas práticas, além de alimentação e vales-transportes diários.