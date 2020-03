Governo faz aquisição de máquinas para melhorar infraestrutura viária dos municípios

Com o propósito de reforçar o caráter municipalista da gestão do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa terça-feira, 3, os termos de contratos para aquisição de máquinas para manutenção de rodovias e estradas vicinais nos 139 municípios do Tocantins.

Nos termos de contratos publicados, está a aquisição de 12 escavadeiras hidráulicas sobre esteiras, no valor total de R$ 4.791.960; 80 pás carregadeiras sobre rodas, no valor total de R$ 21.966.397,60 e; 139 retroescavadeiras sobre rodas com carregadeiras, no valor total de R$ 33.777.000.

Os equipamentos serão adquiridos pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) e utilizados para fazer a manutenção das estradas vicinais dos municípios, melhorando o deslocamento da população e o escoamento da produção, principalmente da agricultura familiar.

De acordo com o governador Mauro Carlesse, a aquisição dos equipamentos é fruto de recursos de emendas parlamentares da bancada federal do Tocantins vindos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). “Com esse maquinário, o Estado conseguirá auxiliar os municípios na construção e restauração de estradas vicinais, permitindo com isso que a população do interior e também da Capital melhore a qualidade dos seus deslocamentos. Isso melhora também o transporte de mercadorias e o escoamento de produtos da agricultura familiar”, conclui.