Governo estuda viabilidade para exportar produtos da farinha de mandioca para Europa

O secretário do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Messias Araújo, recepcionou os alunos do curso de Marketing Pessoal oferecido no Sistema Nacional de Empregos (Sine) nesta terça-feira, 21, com dicas e orientações para inserção no mercado de trabalho. O curso prossegue até sexta-feira, 24, em Palmas.

Na ocasião o secretário falou sobre a importância da constante busca por conhecimento e aperfeiçoamento profissional. “Temos observado um crescimento na procura por capacitação. A população entendeu a importância disto e o Governo do Estado tem buscado ampliar sua oferta de cursos para atender essa demanda”, explicou o secretário.

O curso de Marketing Pessoal tem uma abordagem conceitual e leva os alunos a compreenderem sua realidade e que a mudança deve partir dele. De acordo com o instrutor da capacitação, Marcelo Araujo, os trabalhadores saem das atividades com ferramentas do marketing pessoal como autoconfiança, liderança e otimismo que os auxiliarão na fixação de sua marca pessoal. “Trata-se de um processo consciente despertamos os alunos e lhes oferecemos ferramentas para o sucesso pessoal e profissional”, comentou o instrutor.

Entre os 35 alunos do curso está Jéssica Cardoso que já trabalhou como gerente de vendas e ficou sabendo da capacitação ao buscar um emprego no Sine. “Já neste primeiro dia de aula consegui uma visão mais clara de onde posso melhorar para crescer profissionalmente. Estou cheia de expectativa com as atividades”.

Para o cursista, Divino Brennett, as aulas estão sendo bem dinâmicas e proveitosas e conclui: “O curso tem me mostrado que além de buscar qualificação precisamos saber expor o conhecimento quando surge uma oportunidade de emprego”.

A turma de Marketing Pessoal iniciada nessa segunda-feira, 20, é a primeira de 2020. Em 2019, mais de 90 pessoas foram capacitadas nesta modalidade em Palmas e os cursos do Sine beneficiaram 1.431 pessoas em seus nove postos no Estado.

Além de Palmas, o município de Dianópolis está com inscrições abertas para as primeiras turmas do ano, sendo elas: Auxiliar Administrativo, com aulas de 03 a 07 de fevereiro, e Oratória de 10 a 19 de fevereiro. Os interessados já podem procurar o Sine localizado na Avenida Herculano Costa Rodrigues, nº 549, Centro.

Os cursos oferecidos pelas equipes do Sine são gratuitos, têm carga horária de 20 horas e visam oferecer orientações práticas para a vida profissional e pessoal, bem como dar oportunidade aos trabalhadores de descobrirem e aperfeiçoarem suas habilidades.