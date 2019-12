Governo edita decreto e escolas passam a se chamar Colégios Militares do Estado do Tocantins

As escolas pertencentes à rede estadual de educação que atuam com a modalidade de ensino militar passam a ser denominadas de Colégio Militar do Estado do Tocantins. É o que determina o Decreto nº 6.022, que será publicado pelo Governo do Tocantins no Diário Oficial desta quarta-feira, 11.

Com este ato, o Governo altera o art. 2º do Decreto 5.819, de 21 de maio de 2018, que dispõe sobre a gestão compartilhada das unidades escolares que funcionam em parceria entre a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) e a Polícia Militar do Estado do Tocantins, até então nomeados de Colégio da Polícia Militar do Estado do Tocantins. A publicação desta quarta também revoga o Decreto 6.005, de 29 de outubro de 2019, que nomeava tais unidades de ensino como Colégio Estadual Cívico-Militar e/ou Centro Estadual de Ensino Médio Cívico-Militar.

A nova denominação mantém a identidade das escolas da rede estadual que trabalham como a metodologia militar.

Oferta ampliada

Neste ano de 2019, a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) e a Polícia Militar do Tocantins celebram dez anos de parceria em prol da educação pública. Atualmente, o Estado possui 12 Colégios Militares que atendem a cerca de oito mil estudantes. Para 2020, a 13ª unidade já foi anunciada, e será instalada no Centro de Ensino Médio Santa Terezinha, em Miracema do Tocantins, e a meta é contar com 33 escolas militares até o final do próximo ano.

“Este Governo acredita na parceria entre a Educação e as forças de segurança e não tem medido esforços para ampliar o atendimento nesta modalidade. Isso reforça o trabalho brilhante que vem sendo desenvolvido pelos professores e demais servidores da rede estadual de ensino. Há pouco mais de um ano, o Tocantins contava com apenas seis escolas. Desde então, temos orgulho de já ter implantado outras sete e ainda vamos implantar muitas outras”, frisa o Governador Mauro Carlesse.