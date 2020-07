Governo do Tocantins segue entrega de alimentos a famílias assentadas e comunidades quilombolas no Jalapão

No Jalapão, com uma lista de 1.722 famílias de assentamentos rurais e comunidade quilombolas, a equipe do Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural (Ruraltins), segue incansavelmente a missão de levar a cada uma dessas famílias um pouco de alento neste momento de pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Para atender a uma determinação do governador Mauro Carlesse, o Ruraltins mobilizou duas equipes, uma coordenada pelo presidente Thiago Dourado e a outra pelo vice José Aníbal, que estão percorrendo a zona rural dos municípios de Pindorama, Ponte Alta do Tocantins, Monte do Carmo, Aparecida do Rio Negro, Novo Acordo, São Félix, Mateiros e Santa Tereza para entregar as cestas básicas com alimentos e produtos de higiene.

Nesta sexta etapa dos trabalhos, a equipe, composta por 15 servidores distribuídos em 12 veículos, começaram a entrega na sexta-feira, 3, e seguem até finalizar o atendimento a todas as famílias rurais que estão em situação de vulnerabilidade, em virtude de dificuldade de produzir e comercializar seus produtos.

Até este sábado, 4, o Ruraltins conseguiu atender as famílias dos municípios de São Félix, Mateiros, Pindorama e Ponte Alta, entregando mais de 600 cestas básicas. “Em cada entrega um sentimento de satisfação por sabermos que estamos trabalhando em algo tão gratificante, que é levar alimento a quem precisa, e principalmente, ver nos rostos da maioria, a gratidão por terem sido lembrados. As crianças, muitas vezes acanhadas e amedrontadas, vão chegando aos poucos, meio que desconfiada, mas logo abrem um sorriso, ao ver o pacote recheado de alimento, isso alegra o nosso dia e nos dá determinação para continuar o trabalho até o final”, relata o servidor do Ruraltins, José Borges.

A produtora do assentamento Firmeza, em Pindorama, dona Carmosina Justiniano Pereira, foi uma das moradas que recebeu a cesta emocionada. Do grupo de risco, pela idade, mais de 60 anos, e por ter doença cardíaca, ela evita ir à cidade, assim como o esposo, que também é avançado na idade. Na propriedade eles plantam mandioca e fazem farinha na meia com outro produtor para vender na cidade, mas com o isolamento por causa da pandemia, estão preocupados com a próxima produção, prevista para agosto. Com esperança de que esse momento passe logo, mandou seu recado ao governo do Tocantins: “Leve o meu agradecimento ao Governador por ter mandado esta cesta para nós!”

Aguida de Souza Neta, da comunidade quilombola do Prata, de São Félix, também ficou bastante agradecida com a cesta e com a lembrança do governador pelo seu povo. “Muito obrigada, pois eu sei que não esqueceram de nós da comunidade quilombola. Obrigada ao Governador e toda a equipe que vieram entregar as cestas”, agradece.

Mais de 20 mil famílias atendidas

Com apoio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), as cestas já foram entregues a mais de 20 mil famílias de pequenos produtores de assentamentos rurais, comunidades remanescentes quilombolas e os torrõezeiros do médio Araguaia, somando mais de 290 toneladas de alimentos.