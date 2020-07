Governo do Tocantins regulamenta fluxo de óbitos que agilizará o serviço prestado às famílias

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) em parceria com Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo (Cemaf), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus de Gurupi, realizaram um mapeamento das áreas próximas das rodovias do Estado que apresentaram elevados índices de queimadas nos últimos cinco anos.

Os mapas estão disponíveis no site institucional da Semarh e norteiam os trabalhos dos órgãos ambientais que integram o Comitê Estadual do Fogo. A Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), e as equipes de brigadistas realizam nas rodovias estaduais o aceiro negro, que é uma faixa de fogo usada para proteger um território específico. A ação está contida no planejamento estratégico do Comitê e já foi realizada na altura do Km 30, da TO-010, a caminho de Lajeado.

O supervisor administrativo da Semarh, Luis Paulo, frisa que “através do aceiro negro será possível saber onde iniciaram as queimadas, se partiu das rodovias, por meio dos resíduos como cigarro ou combustível na pista e de lá seguiram para dentro das propriedades rurais, ou se começaram na zona rural com algum manejo do fogo e fizeram o caminho inverso, seguindo para as rodovias”.

Segundo Secretário da Semarh, Renato Jayme “existe a preocupação com as queimadas que acontecem nas proximidades das rodovias do Tocantins, e pensando nisso foi desenvolvido um trabalho em parceria com o Cemaf para a elaboração de mapas com informações precisas sobre essas regiões, e assim auxiliar as equipes que estão atuando na prevenção dos incêndios”.

A classificação sobre o número de vezes que houve incêndio na região vai de 0 a 5. De acordo com o mapa, o número 5 representa as regiões mais críticas onde foram identificados focos de incêndios durante os últimos 5 anos, e as regiões classificadas com o número 0 não apresentaram indicadores de queimadas no período dos levantamentos.

A Semarh também disponibiliza diariamente Boletins que servem como orientadores para a população sobre as queimadas. Os Boletins Diários informam sobre as variáveis de velocidade do vento, umidade do ar e a temperatura nas regiões norte, sul e centro do Estado. Com essas informações será possível classificar como alto e moderado o risco de queima em cada região. Os interessados em receber esses informativos podem enviar nome, contato e a cidade para o e-mail: [email protected]

Cemaf

O Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo (Cemaf) atua desde 2016 desenvolvendo trabalhos técnicos científicos para suprir demandas na área de monitoramento ambiental. O Centro foi implantado através de uma parceria firmada entre a Semarh e a UFT, campus de Gurupi.

Desde a sua implantação, o Centro já desenvolveu diversos planos de prevenção e combate a incêndios orientando os municípios, além de realizar o mapeamento das áreas degradadas pelas queimadas. Isso gera um avanço para o Estado, que conta com um cálculo mais realista das situações de cada município.