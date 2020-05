Governo do Tocantins recebe 10 novos leitos de UTI do Ministério da Saúde

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está realizando serviços de tapa-buracos em diversos trechos de rodovias estaduais, incluindo, em alguns casos, aqueles que cortam perímetros urbanos municipais. Os serviços ajudam a melhorar a trafegabilidade dentro dos municípios, beneficiando a população em geral.

Nesta semana, por exemplo, as equipes da Residência Rodoviária de Dianópolis estão realizando os serviços de tapa-buracos no perímetro urbano do município de Combinado, na rodovia TO-110; e devem iniciar o mesmo trabalho no município de Taguatinga, também na TO-010. Ambos estão localizados na região sudeste do Estado.

Ainda na região do Bico do Papagaio, a Residência Rodoviária de Tocantinópolis deve iniciar a manutenção da TO-201, o trecho que receberá os serviços de tapa-buracos inclui o perímetro urbano do município de Augustinópolis.

Outros municípios tiveram os serviços de tapa-buracos no perímetro urbano. Foram finalizados nos últimos dias, em Jaú do Tocantins, na região sul do Estado, o trabalho foi realizado com apoio da prefeitura na rodovia TO-498, que corta o município ao meio; Porto Nacional, na região central, recebeu a manutenção asfáltica do Anel Viário, na TO-050; e em Monte do Carmo, também na região central, com a manutenção da TO-255.

As melhorias nas rodovias têm um impacto direto e positivo na população local, que, nesse caso, conforme os dados populacionais do IBGE dos município citados, quando somados, dão mais de 100 mil pessoas. “As rodovias se transformam em vias arteriais quando entram no perímetro urbano municipal, ligando bairros e dando acesso a serviços públicos. Por isso, o Governo está trabalhando nesses trechos e está com projetos de melhorias das vias urbanas municipais”, pontuou a secretária de Estado da Infraestrutura, Juliana Passarin.