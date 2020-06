Governo do Tocantins realiza manutenção em rodovias da região centro-oeste do Estado

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está realizando serviços de manutenção em trechos de cinco rodovias da região centro-oeste do Estado, desta segunda a sexta-feira, 29 a 3 de julho. As equipes da Residência Rodoviária de Paraíso do Tocantins estão executando os serviços de roçagem, tapa-buracos, patrolamento e recomposição do revestimento primário nos trechos com o objetivo de melhorar a trafegabilidade e a segurança viária.

Na TO-348, o serviço de tapa-buracos está sendo realizado em cerca de 40 km de rodovia, o trecho vai do entroncamento com a TO-342 até o município de Araguacema. No início deste ano, o trecho já havia recebido manutenção corretiva e preventiva, devido aos danos causados pelas chuvas, além da limpeza dos sistemas de drenagem. As equipes da Ageto mantêm um cronograma de intervenção que prevê a regularidade na manutenção de alguns trechos.

Já a TO-445, entre os municípios de Miracema do Tocantins e Lajeado, trecho de 20 km, está recebendo os serviços de roçagem da vegetação das margens da rodovia. No período de estiagem, o trabalho de roçagem do canteiro lateral é importante para evitar queimadas próximas às rodovias, garantindo a segurança dos usuários da via.

As equipes da Residência de Paraíso também estão trabalhando na recomposição do pavimento primário da TO-348, entre o entroncamento com a TO-342 e o município de Abreulândia; e da TO-164, trecho entre a saída de Cristalândia até o Córrego Barreiro. Já a TO-255, entre Lagoa da Confusão até a entrada do Parque Nacional do Araguaia, trecho com cerca de 50 km, recebeu os serviços de patrolamento.

“O período de estiagem permite que as equipes intensifiquem os trabalhos de manutenção em rodovias pavimentadas e não pavimentadas. O nosso cronograma segue e os trechos vão continuar recebendo roçagem, tapa-buracos, patrolamento, dentre outros serviços. E nos trechos mais críticos, estamos buscando recursos para a reconstrução”, frisou a secretária de Estado da Infraestrutura, Juliana Passarin.