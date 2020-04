Governo do Tocantins paga salários dos servidores nesta sexta-feira, Dia do Trabalhador

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio das superintendências de Vigilância em Saúde (SVS) e de Políticas de Atenção à Saúde (SPAS), iniciou uma série de webconferências para orientar gestores e profissionais de Saúde na organização dos serviços durante o período de pandemia. Na manhã da segunda-feira, 27, no Núcleo Estadual do Telessaúde da Universidade Federal do Tocantins (UFT) câmpus Palmas, foi realizado o segundo encontro on-line, que contou com a colaboração de profissionais e gestores da SES, representando as superintendências e as diretorias envolvidas.

A reunião teve adesão de 86 participantes, entre gestores e profissionais da saúde do Estado. Os temas abordados foram: Vigilância da Covid-19 (Planos de Contingência, Notificação e fechamento dos casos e exames laboratoriais); Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com enfoque no Programa Saúde na Hora e Saúde na Hora Emergencial para o novo Coronavírus; e, ainda, o Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção Primária à Saúde (APS).

“Os objetivos dos encontros on-line são orientar e esclarecer dúvidas dos gestores e profissionais de Saúde dos municípios sobre temas pertinentes aos processos de trabalho da atenção primária à saúde, tais como: Funcionamento das UBS/USF; Fluxo na Rede de Atenção à Saúde; uso adequado dos EPIs; Manejo Clínico; Pré-natal em tempos de pandemia; Atendimento do grupo de risco na UBS; Saúde Bucal; Saúde na Hora; e-SUS-AB; Previne Brasil; Rede Cegonha; Aleitamento materno; Saúde Mental, dentre outros”, explica a diretora de Atenção Primária (DAP) da SES, Laudecy Soares.

Segundo a superintendente de Políticas de Atenção à Saúde, Juliana Veloso, “o objetivo da SES é oferecer ferramentas metodológicas e conteúdos técnicos, baseado em evidências científicas. Na intenção de manter a rede integrada e capacitada, garantindo assim qualidade no atendimento e segurança cuidado ao paciente, neste período pandêmico da Covid-19”, destacou.

As webconferências são interativas, os palestrantes fazem suas explanações e, ao final, podem esclarecer as dúvidas enviadas pelos participantes no chat. Os encontros estão programados para ocorrer semanalmente, com agenda definida até a primeira quinzena de maio, conforme o cronograma divulgado pela SES.