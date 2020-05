Governo do Tocantins lança Agrotins digital em videoconferência

A Feira Agrotecnológica do Tocantins 100% digital (Agrotins 2020) poderá ser acessada via computador, tablet e celulares, tanto no sistema IOS quanto Android, no endereço eletrônico www.agrotins.to.gov.br. O lançamento oficial está marcado para a próxima terça-feira, 12, às 15 horas, no gabinete do governador Mauro Carlesse, no Palácio Araguaia, por meio de videoconferência com representantes do setor agro e imprensa.

Durante o lançamento, serão apresentados a plataforma da feira, a programação, os serviços oferecidos, entre outros. A Agrotins 2020 será realizada de 27 a 29 de maio.

“A nossa plataforma vai funcionar 24 horas, com programação ao vivo, das 8 às 20 horas, e gravada, que pode ser acessada durante qualquer horário nos dias da Agrotins”, adianta o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, César Halum. O gestor detalha ainda que, ao navegar pela plataforma, será possível ter acesso aos pavilhões institucionais, ao Espaço Campo do Conhecimento, aos estandes de parceiros, aos expositores com e-commerce, além de cursos on-line, palestras, dias de campo, entre outros.

O novo formato da Agrotins vai readequar a rotina dos agricultores, fortalecendo-os e qualificando-os, e é uma forma do setor agrotecnológico se manter financeiramente neste período de pandemia do novo Coronavírus. “Entregar uma experiência rápida e assertiva aos participantes, por meio de um fluxo consistente dentro do nosso produto digital, é a Agrotins 2020”, pontua a coordenadora da feira em versão digital, Tacila Aires.

Lançamento virtual

O lançamento oficial da Agrotins será realizado por meio de uma live institucional na terça-feira, 12, às 15 horas, nas páginas oficiais do Governo do Tocantins no Youtube e Instagram: www.youtube.com/governodotocantinsoficial e www.instagram.com/governodotocantins.

Palestras e cursos

Para participar dos cursos e das palestras, é preciso que o interessado faça a sua inscrição direto na plataforma, de forma rápida e prática, sendo emitido certificado de participação.

Expositores

A transição do varejo físico para o digital estará bem presente na Agrotins. Nos estandes virtuais dos expositores já cadastrados, vão estar disponíveis número de WhatsApp, e-mail, telefone, mapa de localização da empresa física, fotos, vídeos, ofertas e classificados.

O expositor também vai disponibilizar, no seu estande, compras e pagamentos on-line, facilitando a aquisição de produtos e serviços aos pequenos, médios e grandes produtores, assim como para o público em geral.

Salas virtuais

Nas salas virtuais, serão realizados reuniões, videoconferências, palestras, cursos, dia de campo, lives e leilão. A programação com todos os detalhes será divulgada durante o lançamento da Agrotins 2020.