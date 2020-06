Governo do Tocantins já entregou cestas básicas para mais de 17 mil famílias de assentamentos rurais

O Governo do Tocantins já beneficiou com cestas básicas mais de 17 mil famílias de 313 assentamentos rurais, quilombos e torrões em 64 municípios do Estado. Essa é uma ação determinada pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, destinada aos pequenos produtores que tiveram a renda afetada pela pandemia do novo Coronavírus. Até o momento, as regiões do Bico do Papagaio, sul, sudeste e médio Araguaia foram atendidas.

Nesta ação, a entrega dos alimentos é realizada por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins).

Na primeira etapa da ação, no Bico do Papagaio, foram mais de 7,4 mil famílias em aproximadamente 58,8 mil km percorridos. Na região sul do Tocantins, em 46,2 mil km viajados, foram beneficiadas mais de 3,1 mil famílias assentadas. Já no sudeste, foram 10,4 mil km explorados, e 1,8 mil famílias beneficiadas pela ação do Governo do Tocantins. Na última região percorrida até o momento, o médio Araguaia, foram 4,7 mil famílias em 37,8 mil km corridos em uma frota de mais de 25 veículos.

O Bico do Papagaio é a região com mais assentamentos no Tocantins, são 147, quase o dobro de assentamentos da região do médio Araguaia que possui 78. As regiões do sul e sudeste possuem 47 e 41 assentamentos, respectivamente.

Segundo dados do Ruraltins, as equipes da pasta entregaram uma cesta a cada 69 segundos, e foram abertos aproximadamente 70 mil colchetes e porteiras nas quatro regiões percorridas.

Para o governador Mauro Carlesse, a determinação é de suma importância a essas famílias. “É uma ação pioneira entregar cestas básicas em assentamentos rurais. O esforço que estamos fazendo para essas famílias é algo de um valor imensurável”, afirma.

O presidente do Ruraltins, Thiago Dourado, destaca a emoção e aprendizado obtido durante a ação. “Vimos o quanto estas famílias estão precisando, o quanto elas estão passando por dificuldade neste momento de isolamento social e o quanto elas se sentiram importantes e lembradas quando chega um carro do Governo do Tocantins demonstrando que o Governador lembrou delas com a entrega destas cestas”, conclui.

Próxima etapa

A próxima fase irá contemplar assentamentos da região do médio Tocantins que é composta pelos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Colméia, Couto Magalhães, Goianorte, Itacajá, Itaporã, Miracema do Tocantins, Miranorte, Pedro Afonso, Pequizeiro, Presidente Kennedy, Recursolândia, Rio dos Bois, Rio Sono, Santa Maria, Tocantínia e Tupiratins. Ao todo, são mais de 3,5 mil famílias distribuídas em 78 assentamentos.