Governo do Tocantins inicia entrega de mais de 3 mil cestas básicas para famílias de assentamentos do sul do Estado

As famílias rurais residentes nos assentamentos da região sul do Estado são as próximas beneficiadas com as cestas básicas doadas pelo Governo do Tocantins com o objetivo de garantir a segurança alimentar dos grupos impactado pela pandemia do novo Coronavírus, causador da Covid-19. A equipe do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), responsável pelas entregas às famílias da zona rural, iniciou os trabalhos na manhã desta quinta-feira, 21, com a previsão de atender 3.449 famílias na região.

Para contemplar as famílias que realmente precisam de ajuda, a equipe planejou três rotas de acesso para atender 45 assentamentos em 16 cidades do sul tocantinense. Pela rota de Gurupi, serão atendidas 919 famílias de nove assentamentos das cidades de Cariri, Crixas, Dueré, Gurupi, Peixe, Sucupira. Na rota por Formoso do Araguaia, a equipe vai atender 1.426 famílias, percorrendo os 18 assentamentos de Formoso, Sandolândia e Araguaçu. Pela rota de Palmeirópolis, serão beneficiadas 497 famílias dos 13 assentamentos dos municípios de Jaú, São Salvador e Talismã.

“Essa é uma ação emergencial empenhada pelo governador Mauro Carlesse, por entender que muitas famílias, em especial o agricultor familiar, estão enfrentando dificuldades por não conseguir comercializar seu produto e garantir o sustento da família. Com esta ajuda, garantimos o alimento a essas famílias. É gratificante ver o contentamento no rosto das famílias ao receberem essa ajuda”, ressalta o presidente do Ruraltins, Thiago Dourado, que está coordenando a equipe e fazendo também as entregas.

A primeira entrega aos produtores rurais, coordenada pelo Ruraltins, ocorreu na região do Bico do Papagaio, onde foram beneficiadas mais de 7,5 mil famílias de 147 assentamentos com 105 toneladas de alimentos. Com apoio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), as cestas foram entregues a famílias assentadas nas áreas rurais de Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Araguatins, Augustinópolis, Axixá, Buriti, Cachoeirinha, Carrasco Bonito, Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia, Nazaré, Palmeiras, Praia Norte, Riachinho, Sampaio, Santa Terezinha, São Bento, São Miguel, São Sebastião, Sítio Novo, Tocantinópolis, e Xambioá.