Governo do Tocantins inicia entrega de kits de alimentos para alunos da rede municipal de ensino de Araguaína

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está realizando a manutenção em quatro trechos de rodovias estaduais na região central do Estado, durante esta semana. As equipes da Residência Rodoviária de Porto Nacional atuam com os serviços de roçagem, patrolamento e tapa-buracos.

No trecho de 64 km da TO-020, entre Aparecida do Rio Negro e Palmas, está sendo realizado o serviço de tapa-buracos. Do total previsto, 46 km já foram executados e a equipe da Ageto segue no trecho até a conclusão da manutenção do pavimento. Esse trecho tem recebido manutenções recorrentes e já existe um projeto de reconstrução dessa extensão da rodovia. O Governo do Toantins trabalha no processo de captação de recursos para dar início à obra.

Foi iniciado ainda nesta semana o serviço de tapa-buracos na TO-010, entre Palmas e Lajeado. A equipe da Residência Rodoviária de Porto Nacional já executou a manutenção viária em 13 km dos 55 km previstos. Os trabalhos seguem e quando concluídos vão melhorar a trafegabilidade.

Na TO-365, do entroncamento com a TO-050, próximo à Silvanópolis, até entroncamento com a TO-040, próximo à Monte do Carmo, está sendo realizado o patrolamento dos pontos críticos do trecho de 29 km. O trabalho de recuperação das estradas rurais ajuda no escoamento da produção local e melhora o acesso aos usuários da via.

A TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis, está recebendo a roçagem mecanizada nas margens da rodovia. Um lado da margem do trecho de 56 km está sendo concluído e o outro deve ser iniciado em seguida.

A secretária da Infraestrutura do Estado, Juliana Passarin, destaca que o cronograma de manutenção das rodovias está sendo mantido visando garantir a trafegabilidade. “Os trabalhos estão sendo realizados de forma contínua. As equipes da Ageto estão atuando nas rodovias em todas as regiões Estado, especialmente, naquelas com grande tráfego”, reforça.